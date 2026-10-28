Hanel-Torsch: Junge Fachkräfte für zukunftsfitten Gemeindebau

Wien (OTS) -

Die Mitarbeiter*innen der Wiener Wohnen Hausbetreuung (HAB) kümmern sich um das tägliche Funktionieren des Gemeindebaus. Dazu gehört unter anderem Reinigung und Instandhaltung der Wohnhausanlagen, die Pflege der großzügigen Grünanlagen, notwendige Reparaturen und 24-Stunden-Notdienste sowie Schädlingsbekämpfung in den 1.800 Wiener Gemeindebauten.

41 Lehrlinge in acht unterschiedlichen Lehrberufen

Die HAB hat ihr Ausbildungsangebot in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Seit 2023 gibt es außerdem ein eigenes Lehrlingsmanagement. Aktuell bildet die HAB 41 Lehrlinge in acht Lehrberufen mit neun unterschiedlichen Berufsbildern aus. 16 davon sind junge Frauen, elf von ihnen absolvieren eine Ausbildung in einem technischen Beruf.

Das Ausbildungsangebot umfasst die Doppellehre Bürokaufmann/Bürokauffrau und Reinigungstechnik, Elektrotechnik mit dem Hauptmodul Elektro- und Gebäudetechnik, Metalltechnik mit dem Hauptmodul Metallbau- und Blechtechnik, Schädlingsbekämpfung, Bürokaufmann/Bürokauffrau – seit 2025 erstmals auch im technischen Bereich –, Informationstechnologie mit Schwerpunkt Systemtechnik, Einkäufer/Einkäuferin sowie Finanz- und Rechnungswesenassistenz.

„Für die hohe Wohnqualität in den Wiener Gemeindebauten sind tagtäglich viele Menschen im Einsatz. Sie kümmern sich etwa zuverlässig um notwendige Reparaturen, die Sauberkeit der Stiegenhäuser und gepflegte Außenanlagen. Dass die Arbeit für den Gemeindebau jungen Menschen neue Berufschancen und Ausbildungswege ermöglicht, ist dabei besonders erfreulich“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Kooperation mit Jugend am Werk: Drei Lehrlinge bereits übernommen, drei weitere in den Startlöchern zur Übernahme

Seit 2021 kooperiert die HAB mit Jugend am Werk, einer gemeinnützigen Organisation, die unter anderem Jugendlichen ohne betriebliche Lehrstelle eine Berufsausbildung ermöglicht. So bietet die HAB auch Lehrlingen mit verlängerter Lehrzeit einen Ausbildungsplatz. Die Dauer der Lehre kann hier um bis zu ein Jahr verlängert werden. Dadurch wird auch jenen Lehrlingen ein Lehrplatz ermöglicht, die mehr Zeit benötigen, um die geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten zu erlernen.

Aktuell absolvieren sechs Lehrlinge von Jugend am Werk ihre Ausbildung, davon zwei mit verlängerter Lehrzeit bei der HAB in den Bereichen Metallbau- und Blechtechnik sowie Elektro- und Gebäudetechnik. Insgesamt wurden bzw. werden seit Beginn der Zusammenarbeit zwölf Lehrlinge von Jugend am Werk bei der HAB ausgebildet. Drei von ihnen wurden nach ihrem Lehrabschluss in ein weiterführendes Dienstverhältnis übernommen, drei weitere sollen 2027 folgen.

Mehrfach ausgezeichnete Lehrlingsausbildung

Die HAB trägt das Wiener Qualitätssiegel „TOP-Lehrbetrieb“, aktuell gültig für die Jahre 2025 bis 2028. Im Jahr 2025 erhielt das Unternehmen den amaZone-Award in der Kategorie „Öffentliche und öffentlichkeitsnahe Unternehmen“ für die Ausbildung junger Frauen in handwerklich-technischen Berufen. 2026 wurde die HAB außerdem von Jugend am Werk als „Partner*innenbetrieb 2026“ ausgezeichnet.