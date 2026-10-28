BMWET, BMLUK und WKO veröffentlichen einen Praxisleitfaden zu „Wassermanagement für Tourismus- und Freizeitbetriebe“

Wien (OTS) -

Die Sektion Tourismus und Kulturelles Erbe des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und die Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) starten eine neue Broschürenreihe zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus. Den Auftakt bildet die Publikation „Wassermanagement für Tourismus- und Freizeitbetriebe – Praxisleitfaden mit effizienten Wasserspartipps“, die gemeinsam mit der Wassersektion im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft erstellt wurde.

Ziel der Broschürenreihe

Im Handlungsfeld „Ressourcen und Verantwortung“ der „Vision T“, der neuen Tourismusstrategie des Bundes, spielt ein gezieltes Ressourcenmanagement eine wichtige Rolle. Mit der Broschürenreihe sollen Tourismus- und Freizeitbetriebe in ganz Österreich praxisnahe Werkzeuge an die Hand bekommen, um ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Effizienz zu verbinden.

„Nachhaltigkeit spielt für immer mehr Gäste eine wichtige Rolle bei der Wahl ihres Reiseziels. Für unsere Tourismusbetriebe ist ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen daher nicht nur eine ökologische, sondern auch eine wirtschaftliche Frage. Mit unserer Vision T wollen wir beides noch stärker miteinander verbinden. Der neue Praxisleitfaden bietet den Betrieben konkrete Unterstützung dabei, Einsparungspotenziale beim Wasserverbrauch zu erkennen und entsprechende Maßnahmen umzusetzen. So helfen wir, Betriebskosten zu senken, Ressourcen zu schonen und die Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandorts Österreich langfristig zu stärken.“ unterstreicht Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Ausgangslage: Wasser als Schlüsselressource

Österreich steht für überragende Wasserqualität und reichhaltige Wasserressourcen. Zugleich sind längere Trockenperioden und steigende Energie- und Wasserkosten Herausforderungen für Betriebe. Ein bewusster und verantwortungsvoller Umgang mit Wasser ist daher aus ökologischen, wirtschaftlichen und ethischen Gründen zentral.

Die Auftaktbroschüre zeigt, wie einfach und wirkungsvoll erste Schritte im betrieblichen Wassermanagement umgesetzt werden können und welches Einsparungspotenzial bereits in kleinen Maßnahmen steckt. „Der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser ist eine zentrale Zukunftsaufgabe. Als Umweltminister ist es mir ein wichtiges Anliegen, unsere wertvollen Wasserressourcen auch für kommende Generationen zu sichern. Auch Tourismus- und Freizeitbetriebe können durch gezielte Maßnahmen einen wichtigen Beitrag leisten und ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Nutzen verbinden.“ so Umweltminister Norbert Totschnig.

Inhalt und Aufbau des Leitfadens

Der Leitfaden führt Tourismusbetriebe in klar strukturierten Schritten zu einem effizienten Wassermanagement und bietet ergänzende Checklisten und die „12 einfachsten Wasserspartipps auf einen Blick“.

Anhand von Good-Practice-Beispielen wird verdeutlicht, dass sich Investitionen in effizientes Wassermanagement sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich lohnen. WKO Bundesspartenobfrau Susanne Kraus-Winkler: „Wasser ist eine unserer wertvollsten Ressourcen und zugleich ein entscheidender Erfolgsfaktor für einen nachhaltigen Tourismus. Mit dem neuen Praxisleitfaden geben wir Tourismus- und Freizeitbetrieben konkrete, einfach umsetzbare Werkzeuge an die Hand, um Wasser effizient einzusetzen, Kosten zu senken und ihre Betriebe zukunftsfit aufzustellen. Schon kleine Maßnahmen können große Wirkung entfalten.“

Förderinstrumente des Bundes

Neben praktischen Tipps bietet die Publikation einen Überblick über relevante Förderinstrumente des Bundes, wie etwa den Nachhaltigkeitsbonus und den Grünen Tourismuskredit der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (OeHT).

Der Leitfaden „Wassermanagement für Tourismus- und Freizeitbetriebe“ ist über die Website des BMWET barrierefrei abrufbar und auf Anfrage in gedruckter Ausgabe bestellbar unter [email protected].