SP-Neumayer: „Während andere den Wiener Gemeindebau schlechtreden, sichern wir leistbares Wohnen für Generationen“

Wien (OTS) -

„Das Wiener Wohnmodell steht seit über 100 Jahren für gelebte soziale Verantwortung, leistbares Wohnen und Sicherheit für hunderttausende Wienerinnen und Wiener. Während andere den Wiener Gemeindebau schlechtreden, arbeiten wir in Wien mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig konsequent daran, leistbares Wohnen auch für kommende Generationen zu sichern“, reagiert SPÖ Wien Landesparteisekretär Jörg Neumayer auf die heutige Pressekonferenz der KPÖ Wien.

Fakten zur Mietentwicklung: Steigerungen unter der Inflation

Die von der KPÖ behauptete Mietsteigerung von 35 Prozent lässt sich anhand der vorliegenden Zahlen nicht nachvollziehen. Tatsächlich stieg der Richtwertmietzins in Wien in den vergangenen zehn Jahren um 25 Prozent, die durchschnittlichen Wohnkosten inklusive Betriebskosten im Gemeindebau laut Statistik Austria um 31 Prozent. Beide Steigerungen lagen unter der allgemeinen Inflation von 38,7 Prozent. Bemerkenswert ist dabei: Wien hat als österreichische Bundeshauptstadt und Millionenmetropole mit über zwei Millionen Einwohner:innen den zweitniedrigsten Richtwertmietzins Österreichs und zählt auch im internationalen Städtevergleich zu den besonders leistbaren Wohnstandorten. Wie sich die durchschnittlichen Mietpreise unterscheiden, zeigt der Mietvergleichsrechner der SPÖ Wien: https://www.spoe.wien/wien-schafft-zuhause#Mietvergleich

„Natürlich spüren die Menschen die Teuerung, und jedes Anliegen von Mieterinnen und Mietern muss ernst genommen werden. Gerade deshalb ist es wichtig, bei den Fakten zu bleiben und gleichzeitig konkrete Lösungen anzubieten“, stellt Neumayer klar.

Wien hilft längst mit einem breiten Netz an Beratungsangeboten

Wien verfügt bereits über zahlreiche kostenlose und professionelle Anlaufstellen für Mieterinnen und Mieter – von der Mieterhilfe über die Wohnschlichtungsstelle bis zur Wohnungssicherung und Delogierungsprävention.

„Die Stadt Wien bietet zahlreiche Beratungs- und Unterstützungsangebote rund ums Wohnen. Mit unserer aktuellen Wohnkampagne wollen wir diese noch sichtbarer machen. Denn wer Hilfe braucht, soll sie auch schnell finden. Dafür stehen wir selbstverständlich auch telefonisch und persönlich zur Verfügung“, so Neumayer.

Alle Informationen unter: https://www.spoe.wien/wien-hilft-wohnen

Das ganze Jahr im Gespräch mit den Wienerinnen und Wienern

Während wir das ganze Jahr über den direkten Kontakt zu den Wienerinnen und Wienern suchen, haben wir diesen in unserer Aktionswoche von 19.- 26.10.2026 nochmals intensiviert: Rund 250 Aktivistinnen und Aktivisten waren im Rahmen unserer Kampagne „Wien schafft Zuhause“ bei über 30 Aktionen in allen Wiener Bezirken unterwegs, um zuzuhören und mit den Wiener:innen ins Gespräch zu kommen.

„Wir hören zu, nehmen Anliegen ernst und suchen gemeinsam nach Lösungen – nicht nur zu bestimmten Anlässen, sondern das ganze Jahr über. Denn gute Politik beginnt mit Zuhören und muss sich im Handeln zeigen“, betont Neumayer.

Wiener Wohnmodell sichern – seit Generationen, für Generationen

Die SPÖ Wien entwickelt das international beachtete Wiener Wohnmodell konsequent weiter: mit 22.800 geförderten Wohnungen bis 2030, Investitionen von rund 1,4 Milliarden Euro in die Sanierung von rund 16.000 Wohnungen, dem Schutz von Wohnraum vor Zweckentfremdung sowie der Wohnungsvergabe NEU und der Wohnbeihilfe NEU. Und eines bleibt unverrückbar: Der Wiener Gemeindebau bleibt im Eigentum der Stadt und steht nicht zum Verkauf.

„Seit über 100 Jahren zeigt Wien, dass gutes und leistbares Wohnen allen Menschen offenstehen muss. Unser Wiener Wohnmodell ist weit über die Stadtgrenzen hinaus ein Vorbild. Und wir arbeiten jeden Tag daran, dass das auch in Zukunft so bleibt. Seit Generationen. Für Generationen“, so Neumayer abschließend. (Schluss)