Innenminister Karner eröffnet neue Polizeiinspektion Bad Eisenkappel

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner eröffnete am 27. Oktober 2026 zusammen mit Landeshauptmann Daniel Fellner, Nationalrat Johann Weber, Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik, Landtagsabgeordneten und Vizebürgermeister Franz-Josef Smrtnik, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß sowie zahlreichen weiteren Ehrengästen die neue Polizeiinspektion Bad Eisenkappel im Bezirk Völkermarkt.

„Wir investieren in die Sicherheit und sparen bei Asyl. Die Polizeiinspektion Bad Eisenkappel ist ein gutes Beispiel dafür“, so Innenminister Gerhard Karner.

„Was hier auf der Polizeiinspektion in Bad Eisenkappel geschaffen wurde, ist ein stabiles Fundament, damit unsere Polizistinnen und Polizisten in der Region ihren vielfältigen und verantwortungsvollen Aufgaben bestmöglich nachkommen können,“ sagte Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß.

„Mit der heutigen Dienststelleneröffnung wird ein sichtbares Zeichen gesetzt, dass bei der Modernisierung und bei der Investition in die Sicherheit der Menschen in unserem Bundesland nicht nur der urbane Raum, sondern auch die ländlichen Regionen gestärkt werden,“ so Landeshauptmann Daniel Fellner.

Investitionen in die Sicherheit der Bevölkerung

Ende Juni 2026 wurde die neue Polizeiinspektion Bad Eisenkappel bezogen. Das umgebaute Gebäude bietet den Polizistinnen und Polizisten auf rund 190 Quadratmetern einen modernen Arbeitsplatz und der Öffentlichkeit eine zentrale und barrierefreie Anlaufstelle für Sicherheitsanliegen. Positiv ist auch, dass die Hälfte der derzeit in Bad Eisenkappel Dienst verrichtenden Polizistinnen und Polizisten auch über slowenische Sprachkenntnisse verfügt.

In ganz Österreich werden Polizeiinspektionen erneuert, in moderne Schutzausrüstung, neue Fahrzeuge und aktuell auch in Hubschrauber für die wichtige Einsatzunterstützung aus der Luft investiert. Ein Fokus liegt auch auf der Aufnahme und Ausbildung von neuen Polizistinnen und Polizisten, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger weiterhin auf höchstem Niveau sicherzustellen. Das Interesse am Polizeiberuf ist in ganz Österreich, aber gerade in Kärnten, extrem hoch. Alleine für die September-Aufnahme in die Polizeigrundausbildung gab es rund 450 Bewerbungen. Es sind auch weitere Aufnahmen für die Kärntner Polizei geplant.

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