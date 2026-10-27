  • 27.10.2026, 16:15:02
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Wem gehört die digitale Zukunft?

Neues Innsbrucker Forum diskutiert Wege aus der BigTech-Abhängigkeit

Grafik digitale Lebenswelten
Innsbruck/München/Bozen/Salzburg (OTS) - 

Digitale Plattformen bestimmen zunehmend, wie Menschen sich informieren, kommunizieren, lernen und arbeiten. Zugleich kontrollieren wenige globale Technologiekonzerne zentrale digitale Infrastrukturen. Wie lassen sich diese Abhängigkeiten begrenzen und demokratische Handlungsspielräume zurückgewinnen? Diesen Fragen widmet sich die erste Ausgabe des neuen Forums Digitale Lebenswelten am 2. November 2026 im Haus der Begegnung in Innsbruck.

Drei kurze Vorträge beleuchten das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Anne-Sophie Waag, Referentin für Bildungspolitik bei Wikimedia Deutschland, fragt unter dem Titel „Umkämpfte Bildung“, was der freie Zugang zu Wissen mit digitalen Infrastrukturen und sogar mit Unterseekabeln zu tun hat. Josef Hörmandinger, Vorstandsmitglied der österreichischen Grundrechtsorganisation epicenter.works, nimmt die Macht digitaler Plattformen aus netzpolitischer und zivilgesellschaftlicher Sicht in den Blick. Matthias C. Kettemann, Professor für Innovation, Theorie und Philosophie des Rechts an der Universität Innsbruck, untersucht das Verhältnis von Recht, Macht und digitaler Souveränität.

Im Anschluss diskutieren die Vortragenden gemeinsam mit dem Publikum darüber, wie digitale Räume stärker am Gemeinwohl ausgerichtet werden können. Durch den Abend führt die Moderatorin und Journalistin Pauline Unterleitner.

Mit Digitale Lebenswelten erhält der bisherige Innsbrucker Medientag nach 25 Jahren eine neue Ausrichtung. Das Forschungszentrum Innsbruck Media Studies und das Digital Science Center der Universität Innsbruck schaffen damit ein transdisziplinäres Forum, das gesellschaftliche Debatten, technologische Praxis und wissenschaftliche Perspektiven zusammenführt. Ziel ist es, digitale Entwicklungen verständlich und kritisch zu diskutieren und zur gesellschaftlichen Meinungsbildung und digitalen Mündigkeit beizutragen.

Termin und Ort

Montag, 2. November 2026, 18 Uhr

Forum im Haus der Begegnung

Rennweg 12, 6020 Innsbruck

Eintritt frei

Weitere Informationen: https://www.uibk.ac.at/de/medien/veranstaltungen/medientage/wem-gehoert-die-digitale-zukunft/

Veranstaltet vom Forschungszentrum Innsbruck Media Studies und dem Digital Science Center der Universität Innsbruck, mit Unterstützung des Hauses der Begegnung sowie der Forschungsschwerpunkte Kulturelle Begegnungen – Kulturelle Konflikte und EPoS Economy, Politics, Society.

Wem gehört die digitale Zukunft? Wege aus der BigTech-Abhängigkeit

Kurze Impulsvorträge aus bildungspolitischer, zivilgesellschaftlicher und rechtswissenschaftlicher Perspektive mit Diskussion 
- Eintritt frei - 
Veranstalter: Forschungszentrum Innsbruck Media Studies und Digital Science Center der Universität Innsbruck

Datum: 02.11.2026, 18:00 Uhr - 02.11.2026, 20:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Haus der Begegnung
Rennweg 12
6020 Innsbruck
Österreich

URL: https://www.uibk.ac.at/de/medien/veranstaltungen/medientage/wem-gehoert-die-digitale-zukunft/

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[Montag, 02.11.2026, 18:00]

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