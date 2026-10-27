  • 27.10.2026, 15:45:32
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China Everythings neuester Dokumentarfilm: Vom tödlichen Fallstrick zum lebenswichtigen Feuchtgebiet (VIDEO)

Beijing, China (OTS) - 

Vor neunzig Jahren war das Songpan-Grasland eine tödliche Falle.

Heute ist das Gebiet Teil des Zoige-Feuchtgebiets-Nationalnaturreservats in der nordwestlichen chinesischen Provinz Sichuan und trägt dazu bei, die Wasserversorgung im Oberlauf des Gelben Flusses zu sichern.

Der neueste Dokumentarfilm von China Everything zeigt diese bemerkenswerte ökologische Transformation des Songpan-Graslands. Klicken Sie auf den Trailer und erfahren Sie mehr darüber.

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