  • 27.10.2026, 15:30:32
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KPÖ zu SPÖ/Waltraud Karner-Kritik: „Mieternotruf dringend notwendig"

Nachdem die KPÖ Wien heute Vormittag ihren Mieternotruf vorgestellt hat, bezeichnet Waltraud Karner-Kremser die Initiative als „Panikmache”. Die KPÖ sieht das freilich anders.

Wien (OTS) - 

„Als KPÖ gehen wir am Handelskai 214 seit Monaten von Tür zu Tür. Die Bewohner:innen des Gemeindebaus berichten uns nicht, dass Wiener Wohnen ihre Anliegen entsprechend ernst nimmt. Genau im Gegenteil: Während über 40% der Haushalte, mit denen wir gesprochen haben, von einem Schimmel-Problem erzählen, versucht Wiener Wohnen, die Schuld für Schimmel den einzelnen Haushalten in die Schuhe zu schieben. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig unser Mieternotruf ist, um im Stich gelassene Gemeindebau-Bewohner:innen zu unterstützen", erklärt Mario Memoli, KPÖ Wien-Landessprecher. „Bei diesen Problemen wird deutlich, dass es sich hierbei um strukturelle Probleme handelt, die darauf hindeuten, dass der Wiener Gemeindebau die letzten Jahrzehnte von der SPÖ-Stadtregierung unterfinanziert und vernachlässigt wurde."

Die Kritik seitens der SPÖ lässt sich unter anderem hier nachlesen: https://wien.orf.at/stories/3376971/

Mehr Infos zur Situation im Gemeindebau am Handelskai 214 finden Sie hier: https://wien.kpoe.at/aktuelles/handelskai-214-aus-schimmel-wird-widerstand

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Johannes Lutz
Pressesprecher KPÖ Wien
Telefon: 0670 55 14 700
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