KORREKTUR: Arme, Zuwanderer und Jugend – Kürzt die Regierung bei den Richtigen? | "Pro und Contra" am Dienstag auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Die Kürzungspläne der Regierung stoßen auf Widerstand. Die Reform der Sozialhilfe bringt Zugangshürden für Zuwanderer und weniger Geld für Kinder. Hilfsorganisationen befürchten dadurch eine zusätzliche Schwächung der Ärmsten. Für die Reichen sei dagegen genügend Geld da, etwa für Steuerbefreiung für Kapitalgewinne und Entlastungen für Konzerne, so die Kritik. Währenddessen protestieren zehntausende Studierende auf den Straßen gegen die Sparpläne bei den Unis.



Sind die Kürzungspläne der Regierung sozial gerecht? Belohnt die Dreierkoalition Leistung oder belastet sie jene, die ohnehin am wenigsten haben? Spart die Regierung an den richtigen Stellen oder auf Kosten der Zukunft Österreichs? Das und mehr diskutieren bei Moderatorin Manuela Raidl am Dienstag um 22:25 Uhr bei "Pro und Contra" auf JOYN & PULS 4:

Andreas Hanger, Budgetsprecher im ÖVP-Parlamentsklub

Budgetsprecher im ÖVP-Parlamentsklub Markus Koza, Sozialsprecher im Parlamentsklub der Grünen

Sozialsprecher im Parlamentsklub der Grünen Hanna Lichtenberger , Leiterin "Forschung und Sozialpolitik" bei Volkshilfe

, Leiterin "Forschung und Sozialpolitik" bei Volkshilfe Jan Kluge, Ökonom bei Agenda Austria

„Breaking Media“ von den Medientagen München über digitale Sicherheitslücken und die Macht der KI



Nachdem vergangene Woche eine Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP bekannt wird, sind unzählige Cyberangriffe die Folge. Millionen Webseiten müssen vom Netz genommen werden. Wie gefährdet ist unsere Infrastruktur in Zeiten von Künstlicher Intelligenz? Moderatorin Gundula Geiginger spricht mit dem KI-Experten Jörg Bienert: „Wer ist schneller: die Leute, die versuchen, die Sicherheitslücken auszunutzen und schadhafte Aktionen durchzuführen oder die Leute, die in der Verantwortung dieser Webseiten sind und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, Updates einspielen, um die Sicherheitslücken zu schließen? An dieses Wettrennen müssen wir uns gewöhnen und da müssen alle Unternehmen, alle Webseitenbetreiber, Maßnahmen ergreifen, um zu jedem Zeitpunkt schnell reagieren zu können.“



Künstliche Intelligenz im Redaktionsalltag

Künstliche Intelligenz unterstützt heute schon im Journalismus. Ihre Stärke liegt im Strukturieren von großen Informationsmengen, die Redaktionen für sich nützen können, erklärt die KI-Pionierin Marie Kilg: „Jedes Interview, das zusammengeschnitten wird, hat viel mehr Information im Hintergrund, die man dann für die Kürze wegschneiden muss. Das ist ein Informationsschatz, der so viel an Wert gewinnt im KI-Zeitalter, das muss man strukturieren und das muss man nutzbar machen.“



"Pro und Contra“ am Dienstag um 22:25 Uhr und "Breaking Media" um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4