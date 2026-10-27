  • 27.10.2026, 13:14:02
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Ein Licht für die Vergessenen – Gedenken zum Tag der verstorbenen Haustiere

„Mitgefühl kennt keine Grenze zwischen Mensch und Tier.“ Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins/Tierschutz Austria

Allerheiligen und der Tag der verstorbenen Haustiere sind für uns Tage der Dankbarkeit und Erinnerung

Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein

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Wien/Vösendorf (OTS) - 

Zum Tag der verstorbenen Haustiere und im stillen Gedenken an Allerheiligen brennen im Tierschutzhaus von Tierschutz Austria in Vösendorf Kerzen – für Tiere, die nie ein Zuhause gefunden haben, und für jene, die ihre letzte Ruhe hier gefunden haben. Auch heute, am 27. Oktober, dem mexikanischen „Día de los Animales Difuntos“, wird weltweit an verstorbene Haustiere erinnert.

„Allerheiligen und der Tag der verstorbenen Haustiere sind für uns Tage der Dankbarkeit und Erinnerung“, sagt Dr.in Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein. „Jedes Tier, das zu uns kommt, hinterlässt Spuren. Manche dürfen in eine neue Familie ziehen, andere bleiben bis zuletzt bei uns. Sie alle sind Teil unserer Geschichte.“

„Tierschutzarbeit ist oft laut – Proteste, Kampagnen, Rettungseinsätze. Doch an diesem Tag wird es still. Wir nehmen uns bewusst Zeit, um innezuhalten“, erzählt Petrovic. „Es tut gut, kurz aus dem Alltag auszusteigen und den Tieren zu danken, die uns geprägt haben.“

In diesen Tagen gedenkt Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein aber nicht nur den Tieren, sondern auch den tierlieben Menschen, die sich Zeit ihres Lebens für den Schutz und das Wohl von Tieren eingesetzt haben. Über hundert Gräber wurden in den letzten Wochen geschmückt – als Zeichen der Verbundenheit über den Tod hinaus. Dazu zählt auch das Gedenken an Dr. Ignaz Franz Castelli, der vor 180 Jahren den Wiener Tierschutzverein gründete und damit den Grundstein für die organisierte Tierschutzarbeit in Österreich legte.

„Viele dieser Menschen, wie unser Gründer Franz Castelli, haben den Tierschutzgedanken getragen, lange bevor er selbstverständlich war“, so Petrovic. „Ohne sie gäbe es unser Tierheim in dieser Form nicht. Der Tag der verstorbenen Haustiere und Allerheiligen erinnern uns daran, dass Mitgefühl keine Grenze zwischen Mensch und Tier kennt.“

Fotos (honorarfrei)
In Gedenken an unsere Tiere

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Tierschutz Austria
Mag. Martin Aschauer, MSc.
Telefon: 0699/16604075
E-Mail: [email protected]
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