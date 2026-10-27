  • 27.10.2026, 12:54:02
  • /
  • OTS0101

„Israel nach der Wahl: Wohin steuert das Land?“– ORF-III-„zur SACHE“ am 28. Oktober um 22.30 Uhr

Mit u. a. Ursula Plassnik, Walter Posch und Doron Rabinovici bei Reiner Reitsamer

Wien (OTS) - 

Am 27. Oktober wählt Israel die Knesset, also ein neues Parlament. Das wird weitreichende Folgen haben, denn die Wahl fällt in eine Zeit großer Herausforderungen: der Krieg gegen den Iran, die humanitäre Krise im Gaza-Streifen, die umstrittene Siedlungspolitik im Westjordanland und zunehmender Antisemitismus auf der ganzen Welt. Wohin führt Israels Weg? Wer wird das Land künftig regieren? Was bedeutet das Wahlergebnis für den Nahen Osten und den Rest der Welt?

Darüber diskutieren bei Reiner Reitsamer in einer neuen Ausgabe von „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON u. a. Ursula Plassnik (ehem. Außenministerin, ÖVP), Walter Posch (Nahost-Experte, Landesverteidigungsakademie) sowie Doron Rabinovici (Schriftsteller und Historiker mit israelischen Wurzeln).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.orf.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright