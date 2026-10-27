„Israel nach der Wahl: Wohin steuert das Land?“– ORF-III-„zur SACHE“ am 28. Oktober um 22.30 Uhr

Wien (OTS) -

Am 27. Oktober wählt Israel die Knesset, also ein neues Parlament. Das wird weitreichende Folgen haben, denn die Wahl fällt in eine Zeit großer Herausforderungen: der Krieg gegen den Iran, die humanitäre Krise im Gaza-Streifen, die umstrittene Siedlungspolitik im Westjordanland und zunehmender Antisemitismus auf der ganzen Welt. Wohin führt Israels Weg? Wer wird das Land künftig regieren? Was bedeutet das Wahlergebnis für den Nahen Osten und den Rest der Welt?

Darüber diskutieren bei Reiner Reitsamer in einer neuen Ausgabe von „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON u. a. Ursula Plassnik (ehem. Außenministerin, ÖVP), Walter Posch (Nahost-Experte, Landesverteidigungsakademie) sowie Doron Rabinovici (Schriftsteller und Historiker mit israelischen Wurzeln).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.orf.at/orf3 abrufbar.