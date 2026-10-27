IV: Infineon-Investition ist starkes Bekenntnis zum Industriestandort Österreich

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) begrüßt die angekündigte Investition von Infineon in Höhe von rund 1,1 Milliarden Euro in den Standort Villach. „Diese Investition ist ein starkes Bekenntnis zum Industrie- und Innovationsstandort Österreich. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es ein besonders wichtiges Signal, wenn ein international führendes Technologieunternehmen in Österreich in neue Produktionskapazitäten und eine Schlüsseltechnologie der Zukunft investiert. Das stärkt Wertschöpfung, technologische Kompetenz und hochwertige Beschäftigung am Standort“, betont IV-Präsident Georg Knill.

Mit dem Aufbau der weltweit ersten Hochvolumenfertigung für Galliumnitrid-Leistungshalbleiter auf 300-Millimeter-Wafern wird zudem sichtbar, welches Potenzial in der Verbindung von Forschung, Innovation und industrieller Produktion liegt. „Österreich und Europa müssen bei Zukunftstechnologien nicht nur in der Forschung an der Spitze stehen, sondern Innovationen auch in industrielle Wertschöpfung übersetzen. Investitionen wie jene von Infineon zeigen, dass Österreich dafür die Voraussetzungen mitbringt. Gleichzeitig stehen wir im internationalen Standortwettbewerb und müssen diese Stärken konsequent ausbauen“, so Knill.

Die Investitionsentscheidung ist daher auch ein klarer Auftrag, die Rahmenbedingungen für industrielle Investitionen nachhaltig zu verbessern. „Unser Anspruch muss sein, dass Investitionsentscheidungen dieser Größenordnung künftig häufiger für Österreich fallen. Dafür brauchen Unternehmen international wettbewerbsfähige Energiepreise, schnellere und einfachere Verfahren, ausreichend qualifizierte Fachkräfte, attraktive Bedingungen für Forschung und Entwicklung sowie langfristige Planungssicherheit. Mit der Industriestrategie wurden wichtige Weichen gestellt und erste richtige Schritte gesetzt. Entscheidend ist jetzt, die angekündigten Maßnahmen weiterhin konsequent und rasch umzusetzen und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts strukturell nachhaltig zu stärken. Nur wenn die Rahmenbedingungen stimmen, werden Unternehmen auch künftig in Österreich investieren, bestehende Wertschöpfung ausbauen und neue Zukunftstechnologien an den Standort bringen“, so Knill abschließend.