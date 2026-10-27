SPÖ-Seltenheim: „Milliardeninvestition von Infineon ist wichtiger Impuls für Industriestandort Österreich“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim begrüßt die heute, Dienstag, bekannt gegebene Milliardeninvestition des Halbleiterherstellers Infineon am Standort Villach. Das Unternehmen plant, bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro in den Ausbau der Produktion von Leistungshalbleitern zu investieren. „Die Milliardeninvestition von Infineon ist ein wichtiger Impuls für den Industriestandort Österreich und eine erfreuliche Nachricht für Kärnten. Die Entscheidung unterstreicht, wie wichtig es ist, die industrielle Produktion in Österreich langfristig abzusichern und gezielt in neue Technologien zu investieren. Die SPÖ in der Regierung setzt alles daran, die heimische Industrie zu stärken und gute Arbeitsplätze zu schaffen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Mit der geplanten Hochvolumenfertigung für moderne Halbleiter baut Infineon die Produktion am Standort Villach weiter aus. „Dass in Österreich modernste Halbleiter für Anwendungen in der Elektromobilität und Energieversorgung entwickelt und produziert werden, ist ein großer Erfolg für unseren Industriestandort“, so Seltenheim, der betont: „Wir investieren gezielt in Forschung und Innovation und schaffen gute Rahmenbedingungen für Unternehmen und Arbeitnehmer*innen. Mit der Industriestrategie und dem Industriestrompreis hat die Bundesregierung wichtige Maßnahmen beschlossen, um die heimische Produktion zu stärken und Arbeitsplätze langfristig abzusichern“, so Seltenheim. (Schluss) ls