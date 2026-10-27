Karner-Kremser (SPÖ): „Wien ist die Stadt des leistbaren Wohnens!“

Wien (OTS) -

SPÖ Abgeordnete Karner-Kremser reagiert auf heutige Pressekonferenz der Wiener KPÖ und verweist auf umfassende Unterstützungsangebote für Mieter*innen



„Wenn Menschen Fragen zu ihrer Miete haben oder in finanzielle Schwierigkeiten geraten, lassen wir sie nicht allein“, betont SPÖ-Gemeinderätin und Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen, Waltraud Karner-Kremser, anlässlich der heutigen Pressekonferenz der Wiener KPÖ.



Wien bietet Mieter*innen seit Jahrzehnten bereits umfassende, kostenlose Unterstützung:

MieterHilfe der Stadt Wien: Kostenlose Beratung und rasche Unterstützung bei Fragen zu Mietverträgen, Mieterhöhungen, Betriebskosten, Mietschulden und anderen Wohnproblemen. Das Angebot steht Mieter*innen von Gemeinde- und Privatwohnungen sowie Bewohner*innen geförderter Wohnungen offen. Telefonisch erreichbar unter 01 4000 8000, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Persönliche Beratung ohne Terminvereinbarung: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie Mittwoch von 9 bis 13 Uhr.

Wiener Wohnen-Service: Unter 05 75 75 75 erhalten Gemeindebaumieter*innen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, Unterstützung bei Anliegen rund um ihre Wohnung, etwa bei Reparaturen, Lärmbelästigungen oder Fragen zur Miete.

Wohnbeihilfe: Finanzielle Unterstützung für Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre Wohnkosten zu tragen.

Wohnungssicherung im Gemeindebau: Unterstützung bei finanziellen Schwierigkeiten und drohendem Wohnungsverlust, unter anderem durch aufsuchende Betreuung.

Mietervereinigung: Beratung und Unterstützung etwa bei der Überprüfung von Mietverträgen oder möglichen unzulässigen Ablösen.



Was die KPÖ vorschlägt, kann Wien schon lange



„Während die KPÖ einen Mieternotruf fordert, gibt es in Wien längst kostenlose und unkomplizierte Hilfe. Unsere MieterHilfe unterstützt bei Wohnproblemen jeglicher Art. Für Gemeindebaumieter*innen ist Wiener Wohnen sogar rund um die Uhr erreichbar. Im Durchschnitt wird ein Anruf innerhalb von 17 Sekunden entgegengenommen. Anliegen werden dokumentiert, weiterverfolgt und notwendige Schritte rasch eingeleitet. Ich bezweifle, dass der kommunistische Mieternotruf da mithalten kann“, so Karner-Kremser. „Die KPÖ hat nur ein Thema: Wohnen. Leider ist sie damit in Wien an der falschen Adresse. Denn leistbares Wohnen gehört zum Fundament eines guten Lebens und zum Fundament sozialdemokratischer Politik. Statt bestehende Angebote anzuerkennen, versucht die KPÖ, mit diesem Thema Populismus zu betreiben.“



Fakten statt Panikmache: Während KPÖ Probleme inszeniert, bietet Wien Lösungen



Zu den angeblich „schlagartig steigenden Mieten“ betont die Abgeordnete: „Die höheren Mietvorschreibungen sind keine willkürlichen Mieterhöhungen, sondern Folge der auslaufenden Wohnbauförderung. Am Rosa-Jochmann-Ring 5 etwa haben Mieter*innen über Jahrzehnte von stark vergünstigten Mieten profitiert, die zuletzt durchschnittlich nur 2,94 Euro pro Quadratmeter betrugen. Die Umstellung auf den bereits bei Vertragsabschluss vereinbarten Folgezins - dieser entspricht dem derzeit geltenden Richtwert und damit dem, was alle neu einziehenden Mieter*innen bei Wiener Wohnen bezahlen – erfolgte nach vorheriger Information der Mieter*innen. Dieser wesentliche Hintergrund fehlt bei der KPÖ, die nur Schlagzeilen produzieren möchte.“

Karner-Kremser betont abschließend: „Als Wiener Sozialdemokratie brauchen wir keine KPÖ die uns erklärt, wie sozialer Wohnbau geht. Das rote Wien hat bereits Erfolgsgeschichte geschrieben – und genau diesen Weg führen wir jeden Tag weiter: mit leistbarem Wohnraum und konkreter Unterstützung.“



(schluss)ip