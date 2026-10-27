LH Mikl-Leitner: „Wir ziehen bei der Abschaffung der Flugabgabe an einem Strang“

St. Pölten (OTS) -

Die Forderung Niederösterreichs nach Abschaffung der Flugabgabe erfährt immer breitere Unterstützung. Nach Niederösterreich und Wien sprechen sich nun auch die Landeshauptleute von Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten für die vollständige Abschaffung der Flugabgabe aus.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begrüßt die breite Unterstützung: „Ich freue mich, dass unsere Forderung nach Abschaffung der Flugabgabe immer breitere Unterstützung erfährt. Das zeigt: Es geht hier nicht um Parteipolitik, sondern um Arbeitsplätze, Wertschöpfung und damit letztlich um die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts. Denn die Flugabgabe ist und bleibt ein Schildbürgerstreich, mit dem wir Arbeitsplätze und Wertschöpfung ins Ausland treiben. Mittlerweile ziehen sieben Bundesländer an einem Strang. Jetzt ist die Bundesregierung am Zug. Sie muss die Flugabgabe endlich abschaffen. Denn wir dürfen unserem Wirtschaftsstandort nicht länger selbst die Flügel stutzen.“

Österreich verlangt zumindest zwölf Euro Flugabgabe pro Passagier, während in der benachbarten Slowakei keine vergleichbare Abgabe eingehoben wird. Gleichzeitig rechnet der Flughafen Wien-Schwechat heuer mit rund zwei Millionen Passagieren weniger als im Vorjahr, während das Passagieraufkommen am Flughafen Bratislava um beinahe 100 Prozent zulegt. Berechnungen des Dachverbands Luftfahrt zufolge könnte die Abschaffung der Flugabgabe österreichweit jährlich rund 2.500 zusätzliche Arbeitsplätze und 188 Millionen Euro an zusätzlicher Wertschöpfung bringen.