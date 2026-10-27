Zwei Top-Platzierungen für die Generali beim Versicherungs Award Austria 2026

Wien (OTS) -

Beim Versicherungs Award Austria 2026 erreichte die Generali erneut ein hervorragendes Ergebnis. In der Kategorie Haushalt/Eigenheim wurde sie mit Gold ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt sie Silber in der Kategorie Berufsunfähigkeit.



Thomas Bayer, Leiter Unabhängige Vertriebe der Generali Versicherung, zeigt sich erfreut: „Diese Ergebnisse bestätigen unseren Weg und motivieren uns, unsere Leistungen für Kund_innen und Vertriebspartner_innen laufend weiterzuentwickeln. Unser Anspruch ist es, verlässliche Produkte mit exzellentem Service zu verbinden und so langfristig einen Mehrwert zu schaffen.“



Mit den Auszeichnungen beim Versicherungs Award Austria 2026 knüpft die Generali an die starken Ergebnisse der AssCompact Awards 2026 an. Die neuerlichen Top-Platzierungen unterstreichen die hohe Qualität der Produkte und Services sowie die starke Position am österreichischen Versicherungsmarkt.

Der Versicherungs Award Austria

Die Grundlage der Bewertung ist eine Online-Befragung unabhängiger Versicherungsvermittler_innen und Vermögensberater_innen. Beurteilt werden Produkt- und Servicequalität in unterschiedlichen Sparten.



DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.500 Mitarbeiter_innen und knapp 2 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.