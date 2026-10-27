Vorarlberg gewinnt zum fünften Mal ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“

Wien (OTS) -

Die Österreicherinnen und Österreicher haben gewählt und das Tilisuna-Gebiet im Montafon am 26. Oktober 2026 in der ORF-Hauptabendshow „9 Plätze – 9 Schätze“ zum schönsten Ort Österreichs gekürt. Das vielseitige und idyllische Tilisuna-Gebiet am Ende des Gampadelstals in der Montafoner Gemeinde Tschagguns wurde von einer Jury und dem TV-Publikum per Telefon-Voting auf den ersten Platz gereiht. Vorarlberg gewinnt damit in der 13-jährigen Geschichte der Erfolgsshow bereits zum fünften Mal das Rennen um den „schönsten Platz“ – nach dem Formarinsee und der Roten Wand 2015, dem Körbersee 2017, dem Lünersee 2019 und dem Wiegensee 2021.

Fünfmal Sieger in 13 Jahren

Seit 2014 begeben sich Armin Assinger und Barbara Karlich mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios sowie zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern in der Live-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ jeweils am Nationalfeiertag auf die Suche nach Österreichs schönsten verborgenen Plätzen. Moderatorin Christiane Schwald-Pösel vom ORF Vorarlberg hat das Tilisuna-Gebiet in der großen TV-Show als schönsten Platz Vorarlbergs 2026 präsentiert, prominent unterstützt von der Vorarlbergerin Sabine Haag, ehemalige Direktorin des Kunsthistorischen Museums Wien und Präsidentin der österreichischen UNESCO-Kommission.

Fülle an Naturjuwelen

ORF-Landesdirektor Markus Klement, der die Live-Show gemeinsam mit einer Delegation aus Tschagguns direkt am Wiener ORF-Mediencampus mitverfolgte, gratuliert allen Beteiligten herzlich: „Wir sind unglaublich stolz, dass Vorarlberg bereits zum fünften Mal den Titel ‚schönster Platz Österreichs‘ nach Hause holen konnte. Es zeigt eindeutig, welche Fülle an Naturjuwelen Vorarlberg zu bieten hat. Das Tilisuna-Gebiet ist eine ganz besondere Gegend, die die Vielseitigkeit und Naturbelassenheit unserer Region eindrucksvoll repräsentiert.“

Vielseitiges Naturjuwel Tilisuna

Das Tilisuna-Gebiet in über 2.000 m Seehöhe liegt in einer Weißzone, also einem naturnahen, wenig erschlossenen Gebiet, das der Natur als Rückzugsraum dient. Hier findet sich ein idyllischer Hochgebirgssee inmitten des Großraumbiotops Tilisuna mit unzähligen Mooren. Die Tilisunahütte ist eine der ältesten Berghütten im Rätikon in traumhafter Lage. Dazu kommt das grandiose Bergpanorama von Lechquellengebirge über die Lechtaleralpen bis zu Verwall und Rätikon. Besonders ins Auge sticht die Weißplatte auf 2.630 Metern Seehöhe, ein steinernes Fragment des Jura-Meeres, das sich vor etwa 200 Millionen Jahren hier befand. Sie beherbergt das Weißplatten-Höhlensystem. Hier befindet sich mit mehr als 4,2 Kilometern Länge und über 500 Metern Tiefe die längste und tiefste bekannte Höhle Vorarlbergs.

Starke Konkurrenten aus ganz Österreich

Das Tilisuna-Gebiet hat sich gegen acht starke Finalisten aus den anderen Bundesländern durchgesetzt. Mit im Rennen waren die Brücke von Andau (Burgenland), der Griffner Schlossberg (Kärnten), die Rax-Seilbahn (Niederösterreich), die Hutterer Böden (Oberösterreich), die Friedenskirche Hochgründeck (Salzburg), die Riegersburg (Steiermark), die Festung Kufstein (Tirol) und der Türkenschanzpark (Wien).

Alle nominierten Orte im Überblick

Ein weiterer Abend im Zeichen der ORF-Erfolgsshow steht am 9. November um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf dem Programm, wenn in der Sendung „So schön ist Österreich“ alle 27 Orte und Plätze, die die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, noch einmal vorgestellt werden.

Schönste Plätze Österreichs als Buch

Im Kral-Verlag ist kürzlich das Buch „9 Plätze – 9 Schätze: Die geheimen Juwele Österreichs“ erschienen, das die Schatzsuche 2026 (und die neun Landessieger des Vorjahres) mit informativen Texten und eindrucksvollen Bildern begleitet.