Bis zu 1,002 Millionen sahen Sieg der Tilisuna in Vorarlberg bei „9 Plätze – 9 Schätze“

Wien (OTS) -

Der ORF lieferte am 26. Oktober 2026 einmal mehr mit rot-weiß-rotem Programm in ORF 2 und ORF III die TV-Highlights am Nationalfeiertag für die Österreicherinnen und Österreicher: Insgesamt 2,725 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 36 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, sahen das gestrige Programm in ORF 2 – vom „Militärmusikfestival 2026 für LICHT INS DUNKEL“ um 9.10 Uhr über eine „ZIB Spezial: Angelobung am Heldenplatz“ (10.45 Uhr), die Fit-Aktion „WIR BEWEGEN ÖSTERREICH“ (13.25 Uhr) oder die „Austria 26“-Gala bis zu „9 Plätze – 9 Schätze“. Das Interesse an den einzelnen Sendungen war groß – einmal mehr besonders für die Live-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“.

Nach der Steiermark (Grüner See), Vorarlberg (Formarinsee/Rote Wand), Tirol (Kaisertal), nochmal Vorarlberg (Körbersee), dem Schiederweiher (Oberösterreich), dem Lünersee (Vorarlberg), der Strutz-Mühle (Steiermark), dem Wiegensee (Vorarlberg) dem Friedenskircherl am Stoderzinken (Steiermark), der Burg Landskron (Kärnten), der Gadaunerer Schlucht (Salzburg) und zuletzt der Mariazellerbahn in Niederösterreich kommt der Sieger 2026 von „9 Plätze – 9 Schätze“ zum fünften Mal aus Vorarlberg: die Tilisuna setzte sich gestern, am 26. Oktober, gegen die anderen Kandidaten durch. Der zweite Platz ging an die Steiermark, die heuer mit der Riegersburg vertreten war, Platz drei sicherte sich die Rax-Seilbahn in Niederösterreich. Die Sendung ließen sich bis zu 1,002 Millionen Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen, durchschnittlich waren 956.000 bei 39 Prozent Marktanteil (27 Prozent bei 12-49 und 24 Prozent bei 12-29) via ORF 2 live dabei. Damit erreichte die gestrige Ausgabe den bisher höchsten Marktanteil (12+) und ebenso in der Zielgruppe 12-49 Jahre.

Danach sahen bis zu 201.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 17 Prozent Marktanteil in ORF 2 die Sendung „Heimat großer Töchter und Söhne“. Bereits in der Früh ließen sich bis zu 159.000 (bei 21 Prozent Marktanteil das „Militärmusikfestival 2026 für LICHT INS DUNKEL“ nicht entgehen. Bis zu 227.000 Seherinnen und Seher bei 26 Prozent Marktanteil erreichte die „ZIB Spezial: Angelobung am Heldenplatz“ (34 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe 12-29 Jahre) sowie bis zu 182.000 (13 Prozent Marktanteil) die Fit-Aktion „WIR BEWEGEN ÖSTERREICH“ um 13.25 Uhr in ORF 2.

Auch die ORF-Videostreams des TV-Nationalfeiertags-Programms wurden vom Publikum gut genutzt. Die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und On-Demand-Videos des ORF erzielten gestern (Nutzungszeit bis 24.00 Uhr) in Österreich insgesamt 4,7 Millionen Nutzungsminuten, 270.000 Bruttoviews (Videostarts) und 137.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). (Quelle: Online-Bewegtbild-Messung AGTT/GfK TELETEST Zensus). Die Streams sind auf ORF ON weiterhin verfügbar.