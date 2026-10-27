Die MUK bei Wien Modern 2026

Wien (OTS) -

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), ein Tochterunternehmen der Wien Holding, präsentiert insgesamt sieben Events im Rahmen des internationalen Festivals Wien Modern 2026. Mit zwei Konzerten sowie mit einer „Party Modern“, mit dreitägigen Workshops, Masterclasses und einer ungewöhnlichen Garten-Vernissage am Otto Wagner Areal erweist die einzige Universität in Trägerschaft der Stadt Wien vielseitige Expertisen.

Vom 30. Oktober bis 30. November wird die Donaumetropole zur Welthauptstadt der Neuen Musik. Unter dem Motto „Im großen Ganzen — Neue Musik und Ökosysteme“ geht das renommierte Festival Wien Modern zum 39. Mal mit einem spektakulären Programm über zahlreiche Bühnen, zusätzlich stehen künstlerisch-wissenschaftliche Workshops, Performances im öffentlichen Raum sowie Party-Events auf dem Programm.

Im Jahr 2026 trägt die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) mit insgesamt sieben — zum Teil bei freiem Eintritt zugänglichen — Veranstaltungen zum Festivalprogramm bei, und zwar in den Bereichen „Neue Musik”, „Crossover/Party” sowie „Forschung“ und „installative Kunst“.

Konzerte und Party Modern am OWA

Das jährliche Highlight-Projekt der MUK im Rahmen von Wien Modern findet am 19. November im Wiener Musikverein statt: Unter dem Titel „Carte blanche à Francesca Verunelli” kuratiert die namhafte italienische Komponistin einen Konzertabend mit eigenen Werken, die mit Kompositionen von Beat Furrer, Cassandra Miller oder Gérard Pesson in Resonanz gebracht werden.

Fast als Finale des Festivals Wien Modern gibt es am Sonntag, 29. November im MUK-Pavillon 10 am Otto Wagner Areal (OWA) ein spannendes Doppel-Event: Der Konzerttermin „Silent Ecologies” präsentiert zwischen 15 und 18 Uhr Werke von bekannten Komponist*innen des 20. und 21. Jahrhunderts wie John Cage, Olivier Messiaen und Kaija Saariaho. Weiters werden neue Kompositionen von MUK-Studierenden uraufgeführt, darunter Werke der Finalist*innen des Ö1 Talentebörse Kompositionspreises, namentlich Parsa Badiei Sabet, Valeriia Dolhikh und Ricardo Vendramin Ross.

Der zweite Teil des Abends ab 18:00 Uhr ist als — tanzbarer — Space für elektronische Sounds, Improvisation und DJ-Line/Turntableism konzipiert: Bei dieser „PARTY MODERN | MUK@OWA” laden Lehrende und Studierende der MUK aus den Klassen von Masha Dabelka, Christian Fennesz und Martin Siewert zum musikalischen Feiern ein. Beide Events im Pavillon 10 sind übrigens bei freiem Eintritt zugänglich!

Workshop: Kunst und Wissenschaft im Dialog

Ebenfalls im Rahmen von Wien Modern 2026 veranstaltet das Interuniversitäre Forschungsnetzwerk Elfriede Jelinek (Universität Wien, Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien, Elfriede Jelinek-Forschungszentrum) von 2. bis 4. November einen dreitägigen Workshop im MUK-Pavillon 10 am Otto Wagner Areal (OWA). Unter dem Titel „Elfriede Jelinek: WISSENSCHAFT — KUNST — DEMOKRATIE“ stellen Nachwuchswissenschafter*innen und Nachwuchskünstler*innen ihre Projekte im Dialog mit akademischen Mentor*innen vor. Die Workshops sind für Interessierte bei freiem Eintritt zugänglich (in Kooperation mit Wien Modern und Musikverein Wien).

Garten-Vernissage mit Annea Lockwood

Eine ungewöhnliche Vernissage gibt es am 4. November, 15 Uhr im Garten beim MUK-Pavillon 10 am Otto Wagner Areal: Die neuseeländisch-amerikanische Komponistin Annea Lockwood, deren Werk im Rahmen von Wien Modern 2026 in zahlreichen Aufführungen vorgestellt wird, führt gemeinsam mit Kompositionsstudierenden der MUK das performativ-installative Werk „Piano Garden. Piano Transplant 3”auf. Dabei wird ein Klavier vom Konzertpodium in den Garten „transplantiert”, wo es Wind, Wetter sowie dem Faktor Zeit ausgesetzt ist und allmählich Teil der Landschaft werden soll. Dieser Performance geht eine Masterclass von Annea Lockwood mit Studierenden des Fachs Komposition voraus.

Am 8. November sind im MUK-Pavillon 10 die ungewöhnlichen „Piano Works” dieser Komponistin für präpariertes Klavier und Zuspielungen live zu erleben. Ein anschließendes Gespräch mit Annea Lockwood, mit der Interpretin Xenia Pestova Bennett sowie mit Helga Arias — Komponistin und Leiterin des Instituts für Tasteninstrumente, Musikleitung und Komposition an der MUK — runden diesen programmatischen Schwerpunkt ab.

Termine und Karten-Links der einzelnen Events

Carte blanche à Francesca Verunelli

Do, 19.11.2026, 20:00 Uhr

Musikverein Wien, Gläserner Saal

https://muk.ac.at/veranstaltung/carte-blanche-a-francesca-verunelli.html

Do, 19.11.2026, 20:00 Uhr Musikverein Wien, Gläserner Saal https://muk.ac.at/veranstaltung/carte-blanche-a-francesca-verunelli.html MUK@OWA X WIEN MODERN: SILENT ECOLOGIES

So, 29.11.2026, 15:00‒18:00 Uhr

OWA, Pavillon 10 (Eintritt frei)

https://muk.ac.at/veranstaltung/mukowa-x-wien-modern-silent-ecologies.html

So, 29.11.2026, 15:00‒18:00 Uhr OWA, Pavillon 10 (Eintritt frei) https://muk.ac.at/veranstaltung/mukowa-x-wien-modern-silent-ecologies.html PARTY MODERN | MUK@OWA

So, 29.11.2026, 18:00‒21:30 Uhr

OWA, Pavillon 10 (Eintritt frei)

https://muk.ac.at/veranstaltung/party-modern-muk-at-owa.html

So, 29.11.2026, 18:00‒21:30 Uhr OWA, Pavillon 10 (Eintritt frei) https://muk.ac.at/veranstaltung/party-modern-muk-at-owa.html Interdisziplinärer Workshop Elfriede Jelinek: WISSENSCHAFT — KUNST — DEMOKRATIE für Nachwuchswissenschaftler*innen und Nachwuchskünstler*innen

Mo, 02.11.2026 (ab 14:00) Uhr bis Mi, 04.11.2026, ab 13:30 Uhr

OWA, Pavillon 10 (Eintritt frei)

https://muk.ac.at/veranstaltung/interdisziplinaerer-workshop-elfriede-jelinek-wissenschaft-kunst-demokratie-2026-01.html

Mo, 02.11.2026 (ab 14:00) Uhr bis Mi, 04.11.2026, ab 13:30 Uhr OWA, Pavillon 10 (Eintritt frei) https://muk.ac.at/veranstaltung/interdisziplinaerer-workshop-elfriede-jelinek-wissenschaft-kunst-demokratie-2026-01.html Annea Lockwood: Piano Garden — Vernissage mit MUK-Studierenden des Fachs Komposition

Mi, 04.11.2026, 14:00—15:00 Uhr

OWA, Garten des Pavillon 10 (Eintritt frei)

https://muk.ac.at/veranstaltung/annea-lockwood-piano-garden-vernissage-unter-mitwirkung-der-komponistin-und-studierenden.html

Mi, 04.11.2026, 14:00—15:00 Uhr OWA, Garten des Pavillon 10 (Eintritt frei) https://muk.ac.at/veranstaltung/annea-lockwood-piano-garden-vernissage-unter-mitwirkung-der-komponistin-und-studierenden.html Annea Lockwood: The Piano Works — Konzert/Performance mit Xenia Pestova Bennett

So, 08.11.2026, 14:00—15:30 Uhr

OWA, Pavillon 10

https://muk.ac.at/veranstaltung/annea-lockwood-the-piano-works-konzert/performance-mit-xenia-pestova-bennett.html

So, 08.11.2026, 14:00—15:30 Uhr OWA, Pavillon 10 https://muk.ac.at/veranstaltung/annea-lockwood-the-piano-works-konzert/performance-mit-xenia-pestova-bennett.html Plus: Annea Lockwood in Conversation mit Annea Lockwood, Xenia Pestova Bennett und Helga Arias

So, 08.11.2026, 15:30—16:00 Uhr

OWA, Pavillon 10 (Eintritt frei für Besucher*innen der vorangehenden Veranstaltung „Annea Lockwood: The Piano Works“

https://muk.ac.at/veranstaltung/plus-annea-lockwood-in-conversation.html

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.