Gstöttner: „Milliardeninvestition in Halbleiterproduktion stärkt Grundlage für Aufschwung und zukunftsfitten Wirtschaftsstandort“

Wien (OTS) -

„Die Milliardeninvestition in die heimische Halbleiterproduktion stärkt die Grundlage für den Aufschwung und einen zukunftsfitten Wirtschaftsstandort. Halbleiter gehören zu den Schlüsseltechnologien der Zukunft und sind eine entscheidende Ressource für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft am Weltmarkt. Umso erfreulicher ist es, dass der deutsche Chip-Hersteller Infineon plant, bis 2034 rund 1,1 Milliarden Euro in die Halbleiterproduktion am Standort Villach zu investieren“, betont ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner.

„Die globale Wirtschaftslage ist alles andere als einfach: Intensive internationale Konkurrenz, Zollpolitik und geopolitische Verwerfungen durch Kriege stellen die Weltwirtschaft vor große Herausforderungen. Um die Attraktivität des heimischen Standorts zu sichern, haben Bundeskanzler Christian Stocker und die Bundesregierung etwa mit der Senkung der Lohnnebenkosten, der Umsetzung der Maßnahmen aus der Industriestrategie und treffsicherer Entlastung wie dem vergünstigten Industriestrompreis für energieintensive Betriebe rasch und umsichtig gehandelt. Dass mit Infineon ein international führendes High-Tech-Unternehmen eine Investition dieser Größenordnung in Österreich tätigt, ist ein positives Signal und eine Bestätigung für den wirtschaftspolitischen Kurs der Bundesregierung. Als Volkspartei werden wir weiterhin das Richtige für den Wirtschaftsstandort Österreich tun, damit das Aufstiegsversprechen weiter für alle gilt“, so Gstöttner abschließend.