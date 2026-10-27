SAVE THE DATE: Jahrespressekonferenz der Plattform Industrie 4.0 Österreich

Wien/Salzburg (OTS) -

Welche Themen die Zukunft der industriellen Produktion prägen und wie Österreichs Industrie ihre Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Wettbewerb langfristig sichern kann, erfahren Sie bei unserer Jahrespressekonferenz

am Donnerstag, 10. Dezember 2026

um 9:30 Uhr

im WIFI Salzburg (Julius-Raab-Platz 2, 5027 Salzburg)

Am Podium sind:

Peter Hanke , Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur

, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur Karoline Edtstadler , Landeshauptfrau Salzburg

, Landeshauptfrau Salzburg Christian Knill , Obmann Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI)

, Obmann Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) Thomas Kinberger , Landesvorsitzender PRO-GE Salzburg

, Landesvorsitzender PRO-GE Salzburg Thomas Welser, Vorstandsvorsitzender Plattform Industrie 4.0 Österreich

Die Einladung folgt Anfang November 2026, wir freuen uns auf Ihr Kommen.