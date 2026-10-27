  • 27.10.2026, 11:00:35
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  • OTS0074

SAVE THE DATE: Jahrespressekonferenz der Plattform Industrie 4.0 Österreich

Der Summit Industrie 4.0 kommt 2026 erstmals nach Salzburg! Das Bundesland liegt im Herzen einer dynamischen Wirtschaftsregion.

Wien/Salzburg (OTS) - 

Welche Themen die Zukunft der industriellen Produktion prägen und wie Österreichs Industrie ihre Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Wettbewerb langfristig sichern kann, erfahren Sie bei unserer Jahrespressekonferenz

am Donnerstag, 10. Dezember 2026

um 9:30 Uhr

im WIFI Salzburg (Julius-Raab-Platz 2, 5027 Salzburg)

Am Podium sind:

  • Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
  • Karoline Edtstadler, Landeshauptfrau Salzburg
  • Christian Knill, Obmann Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI)
  • Thomas Kinberger, Landesvorsitzender PRO-GE Salzburg
  • Thomas Welser, Vorstandsvorsitzender Plattform Industrie 4.0 Österreich

Die Einladung folgt Anfang November 2026, wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

Verein Industrie 4.0 Österreich - die Plattform für intelligente
Produktion
Mag. Jasmina Schnobrich-Cakelja
Telefon: +43 1 588 39 75
E-Mail: [email protected]

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