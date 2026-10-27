AVISO: Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bundespolizei in Österreich

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl präsentieren am 28. Oktober 2026 Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bundespolizei in Österreich.

Wann: 28. Oktober 2026, 9 Uhr

Wo: Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien

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