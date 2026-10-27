- 27.10.2026, 10:46:32
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AVISO: Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bundespolizei in Österreich
Pressekonferenz mit Innenminister Karner und Landespolizeipräsident Pürstl – 28. Oktober, 9 Uhr, Innenministerium
Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl präsentieren am 28. Oktober 2026 Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Bundespolizei in Österreich.
Wann: 28. Oktober 2026, 9 Uhr
Wo: Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien
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Rückfragen & Kontakt
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Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
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