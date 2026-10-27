FPÖ – Berger zu brutalem Überfall am Wiener Ring: „Rot und Pink haben Klima der Angst geschaffen“

Wien (OTS) -

„Was machen Syrer, Afghanen und Tunesier mitten in der Nacht überhaupt am Wiener Ring?“ reagiert Wiens Freiheitlicher Stadtrat Stefan Berger auf den jüngsten brutalen Überfall auf einen 36-jährigen Österreicher. Demnach wurde der Mann nach einem Clubbesuch von einer Gruppe attackiert, die es offenbar auf seine rund 10.000 Euro teure Uhr abgesehen hatte.

„Ein Mann will nach einer Partynacht nach Hause gehen und wird mitten in Wien von mehreren hier Aufhältigen umringt, bedroht und brutal zusammengeschlagen. Dass solche Szenen am Wiener Ring stattfinden, ist erschreckend. Die Menschen müssen sich auch nachts in unserer Stadt frei und sicher bewegen können, ohne Angst vor Überfällen haben zu müssen“, so Berger.

Er sieht die Stadtregierung in der Verantwortung, auf die Sicherheitsprobleme im öffentlichen Raum zu reagieren. „Bürgermeister Michael Ludwig und seine pinken Komplizen haben für die Wienerinnen und Wiener ein Klima der Angst geschaffen“, kritisiert der Freiheitliche und vermisst Maßnahmen, die die Wiener Innenstadt auch in den Nachtstunden sicher erlebbar machen. Darüber hinaus fordert er mehr Polizeipräsenz rund um die Ausgehviertel sowie eine konsequente Strafverfolgung und die Ausschöpfung aller rechtlich möglichen aufenthaltsbeendenden Maßnahmen.

Auch die Vienna Club Commission müsse stärker in die Verantwortung genommen werden. „Wir müssen uns mit den Verantwortlichen der VCC an einen Tisch setzen und die Sicherheit im Wiener Nachtleben wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Gerade nach den Gewaltvorfällen am Schwedenplatz und Karlsplatz, zwei der Party-Hotspots der Stadt, muss geklärt werden, wie sicheres Feiern trotz gewaltbereiter Banden gewährleistet werden kann“, so Berger abschließend.