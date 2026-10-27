Versicherungs Award Austria 2026: DONAU auf Platz 2 in der Krankenversicherung

Wien (OTS) -

Die DONAU Versicherung erreicht beim diesjährigen Versicherungs Award Austria den zweiten Platz in der Kategorie Krankenversicherung. Die Platzierung basiert auf einer Befragung des unabhängigen Vertriebs und gibt damit ein unmittelbares Bild davon, wie die Leistungen der Versicherungsunternehmen in der Praxis wahrgenommen werden.

„Gesundheit ist ein sehr persönliches Thema. Umso wichtiger ist es, Menschen mit passenden Lösungen und verlässlicher Beratung zu begleiten. Der zweite Platz freut uns sehr und zeigt, dass unsere Arbeit in der Krankenversicherung wahrgenommen und geschätzt wird“, sagt Edeltraud Fichtenbauer, Vorstandsdirektorin der DONAU Versicherung.

Edeltraud Fichtenbauer, als Vorstandsdirektorin unter anderem für das Resort Lebens- und Krankenversicherung bei der DONAU zuständig, nahm die Auszeichnung im Rahmen der Verleihung des Versicherungsaward Austria 2026 entgegen.

Versicherungs Award Austria 2026

Der Versicherungsaward Austria bewertet Versicherungsunternehmen in verschiedenen Sparten. Grundlage ist eine Befragung des unabhängigen Vertriebs durch das Marktforschungsinstitut Wissma GmbH.

Auf einen Blick

2. Platz für die DONAU beim Versicherungsaward Austria 2026

Kategorie: Krankenversicherung

Bewertungsgrundlage: Befragung des unabhängigen Vertriebs

Über die DONAU Versicherung

Die DONAU Versicherung ist Österreichs fünftgrößte Versicherung und Teil der Vienna Insurance Group. Mit neun Landesdirektionen und 74 Geschäftsstellen ist sie in ganz Österreich regional verankert und betreut rund 700.000 Kund:innen. Die DONAU bietet Versicherungslösungen für Privatkund:innen sowie für Unternehmen und Gewerbebetriebe in allen Versicherungssparten. Rund 1.300 Mitarbeiter:innen stehen für persönliche Beratung, Service und Kundennähe.

Als Arbeitgeberin setzt die DONAU auf eine Arbeits- und Führungskultur, die Entwicklung, Eigenverantwortung und Vereinbarkeit fördert. Seit 2013 trägt das Unternehmen das staatliche Gütezeichen „Audit berufundfamilie“.