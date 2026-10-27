  • 27.10.2026, 10:23:32
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AVISO: Gedenkmarsch am Wiener Zentralfriedhof

Am 1. November 2026, 9.30 Uhr mit LAbg. GR Marcus Schober, Bezirksvorsteherin Christine Dubravac Widholm und Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, Lena Stern.

Wien (OTS) - 

Unter dem Titel „Niemals vergessen“ findet am Wiener Zentralfriedhof auch in diesem Jahr wieder der Gedenkmarsch für die Opfer des Kampfes gegen den Austrofaschismus und gegen den Nazifaschismus statt.

Es sprechen LAbg. GR Marcus Schober, Vorsitzender des Wiener Bildungsausschusses beim Mahnmal der Stadt Wien für die Opfer für ein freies Österreich 1934–1945, Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm beim Mahnmal für die Opfer der NS-Justiz und der NS-Kindereuthanasie „Am Spiegelgrund“ (Steinhof) in der Gruppe 40 und die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien, Lena Stern, beim Ehrenhain für die Februar- und Spanienkämpfer.

Datum: 1. November 2026

Uhrzeit: ab 9.00 Uhr, Beginn 9.30 Uhr

Treffpunkt: Johann-Hatzl-Platz vor dem 2. Tor des Zentralfriedhofs

Wir laden alle zum gemeinsamen Gedenken ein. (Schluss)

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