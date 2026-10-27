Chur im Advent

Wien/Chur (OTS) -

Während der Adventszeit lädt die älteste Stadt der Schweiz in ihre zauberhaft geschmückten Gassen ein. Tauchen Sie ein und lassen Sie sich von den zahlreichen vorweihnachtlichen Veranstaltungen verzaubern.

Vom 27. November bis Weihnachten präsentiert sich Chur als stimmungsvolle Weihnachtsstadt. Zahlreiche Veranstaltungen und besondere Erlebnisse laden dazu ein, die Adventszeit in den historischen Gassen und auf den Plätzen der Stadt zu genießen.

Ein Höhepunkt ist der große Churer Weihnachtsmarkt am Freitag, 27. und Samstag, 28. November. Rund 160 Marktstände bieten Handgefertigtes, regionale Spezialitäten und Geschenkideen. Ergänzend dazu sorgt vom 27. November bis 23. Dezember der Christkindlimarkt mit Glühwein-, Verpflegungs- und Unterhaltungsständen für vorweihnachtliche Atmosphäre und ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste.

Auch abseits der Märkte gibt es im Advent viel zu entdecken: Auf dem Eisfeld Quader können mitten im Stadtzentrum Schlittschuhe geschnürt werden. Das Rätische Museum lädt zum theatralischen Adventskalender ein, während die SAGENhaften Abendführungen mit dem Churer Nachtwächter die Stadt bei Laternenlicht von ihrer mystischen Seite zeigen.

Für kulinarische Genüsse sorgen unter anderem Fondue und Raclette in der Alphütta Chur. Ein besonderer Tipp ist zudem der Adventsfenster-Rundgang durch die Altstadt: Zahlreiche Betriebe dekorieren ihre Schaufenster und machen den Spaziergang durch die winterliche Innenstadt zu einem stimmungsvollen Erlebnis.

Weitere Informationen: chureradvent.ch