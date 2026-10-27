Hochschule Burgenland erweitert Studienangebot um vier Studiengänge

Eisenstadt (OTS) -

Bereits ab 3. November 2026 stehen die vier geplanten neuen Studiengänge der Hochschule Burgenland zur Anmeldung offen. Die neuen Programme wurden von Expert*innen-Teams entwickelt und in Bedarfsanalysen auf ihre Relevanz geprüft. Mit ihnen baut die Hochschule ihr Profil in drei ihrer vier Departments weiter aus: Energie und Umwelt, Informationstechnologie und Wirtschaft.

Neu: Technischer Bachelorstudiengang auf Englisch

"Wir blicken auf jahrzehntelange Expertise im Bereich Energie, Umwelt und Gebäudetechnik zurück. Die Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Burgenland sind im In- und Ausland in Entscheidungspositionen rund um die Energiewende, Senkung der Treibhausgasemissionen und nachhaltige Innovationen tätig", betont Bettina Schauer-Frank, Rektorin der Hochschule Burgenland. Auf internationale Anfrage hin gibt es nun auch den ersten Studiengang in diesem Department in Englisch. Wiederum leistet die Hochschule damit einen wichtigen Beitrag zur Internationalisierung und internationalen Zusammenarbeit an gesellschaftlich höchst relevanten Themen.

Vier neue Studiengänge mit klarem Zukunftsprofil:

Green Engineering: Bachelor, Vollzeit, englischsprachig in Pinkafeld

Der neue Bachelorstudiengang Green Engineering verfolgt einen interdisziplinären Ansatz. Er verbindet Technik, Klimaschutz, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Management, um umweltfreundliche, ressourcenschonende und sozial verträgliche Lösungen zu entwickeln und damit dem Klimawandel entgegenzuwirken. Im Mittelpunkt stehen erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, Entwicklung klimafreundlicher Produkte und Serviceleistungen sowie die ganzheitliche Bewertung von Produkten und Systemen über den gesamten Lebenszyklus. Der Studiengang richtet sich an nationale und internationale Studieninteressierte, die eine ingenieurwissenschaftliche Ausbildung mit einem klaren Nachhaltigkeitsfokus anstreben. Abschluss: Bachelor of Science in Engineering. 25 Anfänger*innen-Plätze.

Nachhaltige Energiesysteme u. Elektronik: Bachelor, berufsermöglichend, Deutsch in Pinkafeld

Dieser Bachelorstudiengang richtet sich an Berufseinsteiger*innen und fokussiert auf nachhaltige Energiesysteme, Elektronik, Licht- und optoelektronische Technologien sowie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und digitalen Methoden zur Systemoptimierung. Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden, die technische Systeme für Energieumwandlung, Speicherung und Nutzung zukunftsfähig gestalten können. Das Studium stärkt damit die Verbindung von technischer Innovation, Nachhaltigkeit und praktischer Anwendbarkeit. Einzelne Lehrveranstaltungen finden in Englisch statt. Abschluss: Bachelor of Science in Engineering. 25 Anfänger*innen-Plätze.

Digital Governance & Compliance Engineering: Master, berufsbegleitend, Deutsch in Eisenstadt

Der neue Masterstudiengang adressiert die Schnittstelle von Digitalisierung, Cybersicherheit, Datenschutz, Governance und europäischer Regulierung. Studierende lernen, regulatorische Anforderungen wie AI Act, NIS2 oder DSGVO in technische Architekturen und Betriebsmodelle zu übersetzen. Das Programm qualifiziert für Rollen wie Digital Governance Engineer, Compliance Engineer, Privacy Engineer oder Secure Systems Architect und reagiert auf den wachsenden Bedarf an Fachkräften, die digitale Innovation rechtssicher und verantwortungsvoll gestalten. Einzelne Lehrveranstaltungen finden in Englisch statt. Abschluss: Master of Science in Engineering. 25 Anfänger*innen-Plätze.

Unternehmensführung und Wirtschaftsrecht: Master, berufsbegleitend, Deutsch in Eisenstadt

Dieser Masterstudiengang verbindet Managementkompetenz mit Wirtschaftsrecht und richtet sich an alle, die Führungsverantwortung übernehmen oder ausbauen wollen. Im Zentrum stehen strategisches Management, Führung und Ethik, Innovations- und Change-Management, Compliance- und Risikomanagement sowie nationales und EU-Recht für eine von Regulierung und Digitalisierung geprägte Wirtschaft. Absolvent*innen übernehmen Positionen, die eine Verknüpfung von betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Expertise erfordern. Einzelne Lehrveranstaltungen finden auf Englisch statt. Abschluss: Master of Arts in Business. 20 Anfänger*innen-Plätze.

Relevanz und Internationalisierung

Die vier Studiengänge wurden entlang aktueller gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklungen konzipiert und auf den Bedarf nach Absolventinnen und Absolventen am Arbeitsmarkt geprüft. Sie reagieren auf den Fachkräftebedarf in Zukunftsfeldern wie Energiewende, digitale Transformation, Compliance und Unternehmensführung.

Zugleich stärkt das neue englischsprachige Studienangebot die Internationalisierung der Hochschule Burgenland und ihre Zusammenarbeit in einem global vernetzten Hochschul- und Arbeitsumfeld. Die Studiengänge starten vorbehaltlich der Genehmigung durch die AQ-Austria im Herbst 2027.

Hinweis: Eine Anmeldung für alle Studiengänge ist für das Studienjahr 2027/28 ab 3. November möglich. Die Anmeldefrist läuft für alle Bachelorstudiengänge bis 31. März, für alle Masterstudiengänge bis 31. Mai. Mehr unter: www.hochschule-burgenland.at