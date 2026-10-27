  • 27.10.2026, 10:00:33
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Denkmalenthüllung am ehemaligen Ankerbrotgelände: WUNDERWERK Wien lädt zum Gedenken ein

Gedenkgottesdienst und Denkmalenthüllung am 8. November 2026 in der Expedithalle erinnern an die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung und Zwangsarbeit.

Als Freikirche wollen wir dort nicht schweigen, wo jüdische Menschen verfolgt, entrechtet und zur Zwangsarbeit verschleppt wurden. Erinnerung bedeutet für uns, Schuld zu benennen und heute entschieden gegen Antisemitismus aufzustehen

Benjamin Brestak, Hauptpastor Wunderwerk Wien

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Wien (OTS) - 

WUNDERWERK Wien lädt am Sonntag, 8. November 2026, zu einem Gedenkgottesdienst und zur Enthüllung eines Denkmals in die Expedithalle in Wien-Favoriten ein. Die Veranstaltung auf dem ehemaligen Gelände der Ankerbrotfabrik soll die Erinnerung an die Opfer bewahren und ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Der Gedenkgottesdienst beginnt um 10:00 Uhr, die Denkmalenthüllung findet um 12:30 Uhr statt. Die Veranstaltung ist öffentlich und steht allen Interessierten offen.

Die Geschichte des Ortes ist eng mit nationalsozialistischer Verfolgung verbunden: Nach dem „Anschluss“ Österreichs wurden die jüdischen Eigentümer der Ankerbrotfabrik, die Gebrüder Mendl, enteignet und der Betrieb „arisiert“. Im Jahr 1944 mussten mehrere Hundert nach Wien verschleppte ungarisch-jüdische Menschen auf dem Gelände unter Gewalt, Hunger und Angst Zwangsarbeit leisten.

Als Freikirche wollen wir dort nicht schweigen, wo jüdische Menschen verfolgt, entrechtet und zur Zwangsarbeit verschleppt wurden. Erinnerung bedeutet für uns, Schuld zu benennen und heute entschieden gegen Antisemitismus aufzustehen“, so Benjamin Brestak, Hauptpastor Wunderwerk Wien.

Im Anschluss an die Denkmalenthüllung ist ab etwa 13:15 Uhr eine Begegnung bei Fingerfood vorgesehen, einschließlich koscherer Verpflegung.

Veranstaltung im Überblick

  • Anlass: Gedenkgottesdienst und Enthüllung eines Denkmals
  • Datum: Sonntag, 8. November 2026
  • 10:00 Uhr: Gedenkgottesdienst
  • 12:30 Uhr: Denkmalenthüllung
  • Ab ca. 13:15 Uhr: Begegnung bei Fingerfood, einschließlich koscherer Verpflegung
  • Ort: Expedithalle Wien, Absberggasse 27/8, 1100 Wien
  • Teilnahme: öffentlich, alle Interessierten sind willkommen.

Weitere Informationen:
www.wunderwerk.wien/gedenken/

Gedenkgottesdienst und Denkmalenthüllung



Datum: 08.11.2026, 12:30 Uhr


Art: Allgemeine Termine


Ort: Wunderwerk Wien


Absberggasse 27/8

1100 Wien


Österreich


URL: https://www.wunderwerk.wien/gedenken/


 Weitere Informationen zur Veranstaltung: 
  
 Rückfragen & Kontakt 
Wunderwerk Wien
 Benjamin Brestak, Hauptpastor
 E-Mail: [email protected]
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 [Sonntag, 08.11.2026, 12:30] 
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