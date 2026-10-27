Ein Monat „Medienfit in Niederösterreich“: Starke Nachfrage nach Unterstützung im digitalen Alltag

St. Pölten (OTS) -

Rund einen Monat nach der Präsentation der Initiative „Medienfit in Niederösterreich“ unterstreichen die ersten Zahlen die Bedeutung des Themas. Das Land Niederösterreich unterstützt mit der Initiative Kinder und Jugendliche dabei, digitale Medien sicher, selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu nutzen. Gleichzeitig erhalten Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern praxisnahe Materialien und konkrete Hilfestellungen für den Schul- und Familienalltag.

„28.300 Aufrufe der Instagram-Beiträge und 5.000 Website-Aufrufe zeigen, wie wichtig Medienkompetenz und konkrete Unterstützung für Familien und Schulen sind. Wir wollen Kinder und Jugendliche stärken, Risiken besser zu erkennen und bewusste Entscheidungen in der digitalen Welt zu treffen. Gleichzeitig lassen wir Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern mit diesen Herausforderungen nicht allein“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Herzstück von „Medienfit in Niederösterreich“ ist die zentrale Website www.medienfit-noe.at, über die Lehrkräfte auf Materialien für unterschiedliche Schulstufen und thematische Schwerpunkte zugreifen können. Die Inhalte lassen sich flexibel einsetzen: von kurzen Impulsen bis hin zu ausgearbeiteten Einheiten für eine ganze Unterrichtsstunde. So soll Medienkompetenz unkompliziert und nachhaltig im Unterricht verankert werden.

Im Mittelpunkt stehen Fragen, die Kinder und Jugendliche unmittelbar betreffen: Wie gehe ich verantwortungsvoll mit sozialen Medien um? Wie erkenne ich problematische Inhalte und Risiken? Wie kann ich Informationen kritisch hinterfragen und digitale Technologien bewusst nutzen? Ziel ist es, junge Menschen zu einem sicheren, selbstbestimmten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien zu befähigen.

Medienkompetenz endet nicht an der Schultür. Gerade im Familienalltag stellen sich viele Fragen zum Umgang mit Bildschirmzeiten, sozialen Netzwerken und digitalen Gewohnheiten. Deshalb richtet sich die Initiative ausdrücklich auch an Eltern und Erziehungsberechtigte. Ergänzende Angebote, Materialien und Elternvorträge sollen Orientierung geben und Familien dabei unterstützen, gemeinsam einen bewussten Umgang mit digitalen Medien zu entwickeln.

Niederösterreich setzt mit „Medienfit“ auf die Verbindung von Prävention, Schutz und Bildung. Kinder und Jugendliche sollen nicht von der digitalen Welt ferngehalten, sondern dazu befähigt werden, deren Chancen zu nutzen und Risiken einzuschätzen. Dafür braucht es das Zusammenspiel von Schulen, Eltern und Erziehungsberechtigten sowie konkrete Angebote, die sich einfach in den Alltag integrieren lassen.

Alle Infos und Materialien unter www.medienfit-noe.at

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected]