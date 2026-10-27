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TERMINERINNERUNG: Seniorenrats-Pressekonferenz mit Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer

Morgen, 28. Oktober um 10 Uhr

Wien (OTS) - 

Wir möchten die Vertreterinnen und Vertreter der Medien an die morgige Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates erinnern:

Präsidentin LAbg Ingrid Korosec und Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA, laden Sie zum gemeinsamen Pressegespräch zu aktuellen Forderungen des Seniorenrates ein.

  • Datum: Mittwoch, 28.10.2026, 10:00 Uhr
  • Ort: Café Landtmann, Löwel-Zimmer, Universitätsring 4, 1010 Wien
  • Anmeldung: Per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: [email protected]

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