- 27.10.2026, 09:48:32
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TERMINERINNERUNG: Seniorenrats-Pressekonferenz mit Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer
Morgen, 28. Oktober um 10 Uhr
Wir möchten die Vertreterinnen und Vertreter der Medien an die morgige Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates erinnern:
Präsidentin LAbg Ingrid Korosec und Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA, laden Sie zum gemeinsamen Pressegespräch zu aktuellen Forderungen des Seniorenrates ein.
- Datum: Mittwoch, 28.10.2026, 10:00 Uhr
- Ort: Café Landtmann, Löwel-Zimmer, Universitätsring 4, 1010 Wien
- Anmeldung: Per E-Mail an [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: [email protected]
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