TERMINERINNERUNG: Seniorenrats-Pressekonferenz mit Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer

Wien (OTS) -

Wir möchten die Vertreterinnen und Vertreter der Medien an die morgige Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates erinnern:

Präsidentin LAbg Ingrid Korosec und Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA, laden Sie zum gemeinsamen Pressegespräch zu aktuellen Forderungen des Seniorenrates ein.