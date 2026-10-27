Tiroler IT-Unternehmen automatisiert die Datenpflege kommunaler CityApps mit künstlicher Intelligenz

Mils bei Innsbruck (OTS) -

Die Tiroler IT-Innerebner GmbH erweitert ihre free-key CityApp um künstliche Intelligenz zur automatisierten Recherche und Aufbereitung kommunaler und touristischer Informationen. Ein entsprechender KI-Prototyp hat die Testphase bereits erfolgreich bestanden. Ziel ist es, Städte und Gemeinden bei der Digitalisierung zu entlasten und den laufenden Pflegeaufwand deutlich zu reduzieren.

KI übernimmt aufwendige Datenpflege

Die laufende Erfassung und Aktualisierung von Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, Unternehmen, Vereinen und kommunalen Angeboten stellt viele Gemeinden vor personelle Herausforderungen.

Mit der neuen Technologie recherchieren KI-Agenten öffentlich verfügbare Informationen, bereiten diese strukturiert auf und führen sie in einer eigenen Datenbank zusammen. Ergänzend sollen geeignete Open-Data-Quellen eingebunden werden. Für Österreich werden derzeit entsprechende Schnittstellen geprüft.

Die Qualitätskontrolle bleibt beim Menschen: Mitarbeiter der IT-Innerebner GmbH überprüfen die Inhalte vor der Bereitstellung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Qualität.

Eine App für über 700 Städte und Gemeinden

Die free-key CityApp wird bereits in über 700 Städten und Gemeinden in Österreich und Deutschland angeboten. Sie erkennt automatisch den jeweiligen Standort und zeigt die Informationen der teilnehmenden Kommune. Bürger und Urlaubsgäste benötigen damit nur eine einzige App.

Die Plattform bietet unter anderem Nachrichten, Push-Mitteilungen, Veranstaltungen, touristische Informationen, Vereins- und Unternehmensverzeichnisse sowie digitale Bürgerservices.

Digitalisierung ohne zusätzlichen Personalaufwand

„Unser Ziel ist es, auch kleineren Gemeinden eine umfassende digitale Informationsplattform bereitzustellen, ohne dass dafür zusätzliche personelle Ressourcen notwendig sind. KI übernimmt einen großen Teil der Recherche und Datenaufbereitung, während unsere Mitarbeiter die Qualität der Inhalte sicherstellen“, erklärt Walter Innerebner, geschäftsführender Gesellschafter der IT-Innerebner GmbH.

Die 1999 gegründete IT-Innerebner GmbH mit Sitz in Mils bei Innsbruck ist als Werbeagentur und IT-Dienstleister tätig. Das Unternehmen bietet umfassende Leistungen in den Bereichen Werbung, Grafikdesign, Webentwicklung und digitales Marketing. Darüber hinaus betreibt IT-Innerebner öffentliche WLAN-Infrastrukturen und entwickelt mit der free-key CityApp innovative digitale Kommunikationslösungen für Städte und Gemeinden.