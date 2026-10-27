Aviso: Ein Leuchtturmprojekt zieht Bilanz

Wien (OTS) -

Vor einem Jahr eröffnete in Wien ein österreichweit neuartiges Therapiezentrum für chronischen Schmerz (TCS) als zusätzliche Versorgungseinheit des Herz-Jesu Krankenhauses Wien. Heute gilt es zurecht als Leuchtturmprojekt: Das TCS schließt eine Versorgungsglücke und dient als Vorbild für andere Bundesländer.

Menschen mit chronischen, langanhaltenden Schmerzen erhalten hier rasch und niederschwellig eine spezialisierte Behandlung. Die Anmeldung läuft einfach über die Gesundheitsberatung 1450, die Behandlung erfolgt auf e-Card. So entlastet das TCS die Schmerzambulanzen der Spitäler und schafft Kapazitäten für bedarfsgerechte Versorgung.

Bis Ende September 2026 konnten rund 760 Patient*innen neu versorgt werden. Insgesamt gab es knapp 7.300 Patient*innenkontakte. Finanziert wird das Zentrum durch die Stadt Wien, die ÖGK sowie weitere Sozialversichungsträger. Zum einjährigen Jubiläum ziehen Stadt Wien, ÖGK und Vinzenz Gruppe Bilanz – mit Zahlen, Daten und Einblicken in den Alltag des Zentrums.

Sprecher:

Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport

Michael Heinisch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Vinzenz Gruppe

Andreas Huss, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK)

Manfred Greher, Ärztlicher Direktor des Herz-Jesu Krankenhauses und Leiter des TCS

Im Anschluss führt das TCS-Team Sie durch das Zentrum. Bei der Patientenjourney können Sie mit einem Patienten sprechen und ihm Fragen stellen.

Zeit: Montag, 02. November 2026, 10:00 – 11:30 Uhr

Ort: Therapiezentrum chronischer Schmerz (TCS) im Rabenhof

Rabengasse 8,

1030 Wien

Anmeldung unter [email protected].