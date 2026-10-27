  • 27.10.2026, 09:23:35
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  • OTS0030

Elf Verkehrstote in der vergangenen Woche

304 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 26. Oktober 2026

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben sechs Pkw-Lenker, zwei E-Bike-Lenker, zwei Motorradlenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montag, 19. Oktober 2026, im Bezirk Sankt Pölten Land, Niederösterreich, bei dem eine der oben erwähnten Pkw-Lenker getötet wurde. Am verlängerten Wochenende, zwischen Freitag und Montag, verunglückten vier der elf verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Acht Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und drei auf Gemeindestraßen ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Niederösterreich, jeweils zwei in Oberösterreich und Salzburg und je einer in der Steiermark, Tirol und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine Vorrangverletzung, in jeweils zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und Unachtsamkeit/Ablenkung und in je einem Fall ein gesundheitliches Problem des Lenkers, eine Missachtung von Ge-/Verboten und Übermüdung. Bei einem tödlichen Verkehrsunfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Vier tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter verwendete keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 26. Oktober 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 304 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 344 und 2024 302.

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