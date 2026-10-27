Sicher durch den Winter: Gruppe Sofortmaßnahmen verstärkt Kontrollen in Wien

Wien (OTS) -

Mit der Winter- und Weihnachtszeit beginnt für die Gruppe Sofortmaßnahmen eine intensive Schwerpunktphase. Im Fokus stehen Winterschanigärten, Weihnachtsmärkte, Sicherheitsmaßnahmen in Gastronomiebetrieben sowie der Verkauf von Pyrotechnik rund um den Jahreswechsel.

Die Gruppe Sofortmaßnahmen überprüft auch heuer, ob Betriebe, die eine Bewilligung für einen Winterschanigarten erhalten haben, die genehmigten Flächen tatsächlich für ihre Gäste bereitstellen. Immer wieder bleiben solche Bereiche geschlossen oder werden als Abstellflächen genutzt, anstatt der vorgesehenen Bewirtung zu dienen. Damit werden öffentliche Flächen beansprucht, die beispielsweise auch als Parkplätze genutzt werden könnten. Bei Verstößen können nach einer Verwarnung weitere Konsequenzen bis hin zum Entzug der Bewilligung folgen.

Auch Sicherheitsvorkehrungen in Gastronomiebetrieben werden in der Wintersaison verstärkt kontrolliert. Bereits rund um Halloween liegt ein Schwerpunkt auf dem Brandschutz. Dabei werden insbesondere Fluchtwege, vorhandene Löschhilfen und der Einsatz brennbarer Materialien, etwa bei Dekorationen, überprüft. Vor dem Hintergrund des Großbrands in Graz 2024 kommt der Kontrolle von Brandschutzmaßnahmen besondere Bedeutung zu.

Auf den Weihnachtsmärkten kontrolliert die Gruppe Sofortmaßnahmen den illegalen Verkauf von Waren. Im Fokus stehen unter anderem Getränke, die ohne die erforderlichen Berechtigungen angeboten werden, sowie weitere Artikel wie Blumen oder Spielsachen. Zudem wird überprüft, ob die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

Rund um den Jahreswechsel wird auch der Verkauf von Pyrotechnik verstärkt kontrolliert. In der Vergangenheit wurden dabei wiederholt erhebliche Verstöße festgestellt, die zu mehreren Beschlagnahmungen führten. Dazu zählten etwa die Lagerung großer Mengen an Pyrotechnik sowie der Verkauf von nicht zugelassener Pyrotechnik in Wohngebäuden. Solche Verstöße bringen erhebliche Sicherheitsrisiken für MitarbeiterInnen, AnrainerInnen und KundInnen mit sich.

Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Die Winterzeit ist eine Zeit der Besinnung und des Miteinanders. Die Wienerinnen und Wiener sollen die Weihnachtszeit sicher und unbeschwert genießen können – ob beim Besuch der Christkindlmärkte, beim Feiern in der Gastronomie oder beim Jahreswechsel. Unsere Kontrollen sollen einen Beitrag dazu leisten, dass Wien auch in der schönsten Zeit des Jahres lebenswert bleibt.“ (Schluss)