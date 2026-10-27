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P19 Payment Festival 2026 am 25.11.2026 rückt die Zukunftsthemen des europäischen Zahlungsverkehrs in den Fokus
Hot Topics vom Digitalen Euro bis Agentic Payment
Das P19 Payment Festival ist der jährliche Treffpunkt der europäischen Payment-Community mit über 1800 Payment Pioneers. Unter dem Motto „Built in Europe - Shaping the Transformation“ bringt es am 25. November 2026 Expert:innen aus Wirtschaft, Finanzwesen, Technologie, Handel, Mobilität, Tourismus und Politik in den Wiener Sofiensälen zusammen.
Die Botschaft: Europa entwickelt eigene Payment-Lösungen, die international bestehen können. Denn Payment ist weit mehr als Infrastruktur – es ist ein strategischer Treiber für Wettbewerbsfähigkeit, Standortattraktivität und gesellschaftliche Teilhabe. Das unterstreicht auch Birgit Kraft-Kinz, Initiatorin von P19 und CEO von KRAFTKINZ: „Zahlungsverkehr prägt Wirtschaft, Alltag und Innovation. Das P19 Payment Festival führt jene Perspektiven zusammen, die es braucht, damit Europa diese Zukunft selbst in die Hand nimmt – mit Lösungen, die kontinental hier entstehen und weltweit überzeugen.“
Zentrale Themenschwerpunkte 2026: Transformationsfragen der Finanzindustrie
Im Fokus des P19 Payment Festivals stehen jene branchenübergreifenden Themen, die den europäischen Zahlungsverkehr aktuell und zukünftig bewegen:
- Digitaler Euro & WERO: Strategien für unabhängige europäische Zahlungsinfrastruktur
- Banking Empowerment: Frage von Compliance, Geschwindigkeit und Souveränität
- Technologie & Sicherheit: Deep Dives zu KI, Betrugsprävention, Krypto-Assets
- Financial Literacy: Förderung der Finanzbildung als wirtschaftlicher Stabilitätsfaktor
- Europäische Souveränität: Nicht Autarkie, aber Eigenständigkeit ist wichtig
- Agentic Payment: Ein Riesenschritt, der auf Europa & Österreich zukommt
Außerdem: Hochkarätige Keynotes, Interviews, Networking und interaktive Formate wie Fishbowls rund um Hot Topics wie Cyber Security, Digital Assets, E-Commerce, Instant Payment, Stablecoin, Fintechs & Startups, Mobile Banking und Regulatorik.
Agenda der Payment Journey 2026
Panel 1: Retail Commerce & Payment Solutions: Zahlungsverkehr als Wachstumstreiber
Panel 2: Mobilität & Tourismus: Cross Border-Payment als zentraler Faktor
Panel 3: Financial Literacy: Wer ist für die Ausbildung finanzieller Skills verantwortlich?
Panel 4: Agentic Payment – Die KI als digitaler Zahlungsassistent
Hier geht’s zum Programm im Detail: https://p19.io/de-home/p19-payment-festival-2026
Gemeinsam in die Zukunft des Zahlungsverkehrs
P19 stärkt den Wissenstransfer und schafft über das hohe Vertrauenskapital wichtige Neubau-Projekte. Das P19 Netzwerk verbindet Journalist:innen mit führenden Payment-Expert:innen und liefert verständliche Einblicke in aktuelle Markt- und Technologietrends. Unter den diesjährigen Speaker:innen sind u.a. Bundesminister Christoph Wiederkehr, Josef Meichenitsch (OeNB), Doris Zingl (Bankenverband), Stephan Mayr-Heinisch (Handelsverband), Topmanager:innen aus Konzernen und Hannah Wundsam (AustrianStartups).
Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, das Payment Festival 2026 zu begleiten – Akkreditierungen unter [email protected].
Payment Festival 2026
Datum: 25.11.2026, 09:00 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: Sofiensäle Wien
URL: https://www.eventbrite.at/e/payment-festival-2026-tickets-1986410009812?aff=erelexpmlt
Streams & aktuelle News zum Payment Festival 2026
Rückfragen & Kontakt
P19
Mag. Birgit Kraft-Kinz
Telefon: +43 (0) 676 444 55 66
E-Mail: [email protected]
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