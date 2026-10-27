P19 Payment Festival 2026 am 25.11.2026 rückt die Zukunftsthemen des europäischen Zahlungsverkehrs in den Fokus

Wien (OTS) -

Das P19 Payment Festival ist der jährliche Treffpunkt der europäischen Payment-Community mit über 1800 Payment Pioneers. Unter dem Motto „Built in Europe - Shaping the Transformation“ bringt es am 25. November 2026 Expert:innen aus Wirtschaft, Finanzwesen, Technologie, Handel, Mobilität, Tourismus und Politik in den Wiener Sofiensälen zusammen.

Die Botschaft: Europa entwickelt eigene Payment-Lösungen, die international bestehen können. Denn Payment ist weit mehr als Infrastruktur – es ist ein strategischer Treiber für Wettbewerbsfähigkeit, Standortattraktivität und gesellschaftliche Teilhabe. Das unterstreicht auch Birgit Kraft-Kinz, Initiatorin von P19 und CEO von KRAFTKINZ: „Zahlungsverkehr prägt Wirtschaft, Alltag und Innovation. Das P19 Payment Festival führt jene Perspektiven zusammen, die es braucht, damit Europa diese Zukunft selbst in die Hand nimmt – mit Lösungen, die kontinental hier entstehen und weltweit überzeugen.“

Zentrale Themenschwerpunkte 2026: Transformationsfragen der Finanzindustrie

Im Fokus des P19 Payment Festivals stehen jene branchenübergreifenden Themen, die den europäischen Zahlungsverkehr aktuell und zukünftig bewegen:

Digitaler Euro & WERO: Strategien für unabhängige europäische Zahlungsinfrastruktur

Banking Empowerment: Frage von Compliance, Geschwindigkeit und Souveränität

Technologie & Sicherheit: Deep Dives zu KI, Betrugsprävention, Krypto-Assets

Financial Literacy: Förderung der Finanzbildung als wirtschaftlicher Stabilitätsfaktor

Europäische Souveränität: Nicht Autarkie, aber Eigenständigkeit ist wichtig

Agentic Payment: Ein Riesenschritt, der auf Europa & Österreich zukommt

Außerdem: Hochkarätige Keynotes, Interviews, Networking und interaktive Formate wie Fishbowls rund um Hot Topics wie Cyber Security, Digital Assets, E-Commerce, Instant Payment, Stablecoin, Fintechs & Startups, Mobile Banking und Regulatorik.



Agenda der Payment Journey 2026

Panel 1: Retail Commerce & Payment Solutions: Zahlungsverkehr als Wachstumstreiber

Panel 2: Mobilität & Tourismus: Cross Border-Payment als zentraler Faktor

Panel 3: Financial Literacy: Wer ist für die Ausbildung finanzieller Skills verantwortlich?

Panel 4: Agentic Payment – Die KI als digitaler Zahlungsassistent



Hier geht’s zum Programm im Detail: https://p19.io/de-home/p19-payment-festival-2026

Gemeinsam in die Zukunft des Zahlungsverkehrs

P19 stärkt den Wissenstransfer und schafft über das hohe Vertrauenskapital wichtige Neubau-Projekte. Das P19 Netzwerk verbindet Journalist:innen mit führenden Payment-Expert:innen und liefert verständliche Einblicke in aktuelle Markt- und Technologietrends. Unter den diesjährigen Speaker:innen sind u.a. Bundesminister Christoph Wiederkehr, Josef Meichenitsch (OeNB), Doris Zingl (Bankenverband), Stephan Mayr-Heinisch (Handelsverband), Topmanager:innen aus Konzernen und Hannah Wundsam (AustrianStartups).

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, das Payment Festival 2026 zu begleiten – Akkreditierungen unter [email protected].

Payment Festival 2026

Datum: 25.11.2026, 09:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Sofiensäle Wien

URL: https://www.eventbrite.at/e/payment-festival-2026-tickets-1986410009812?aff=erelexpmlt