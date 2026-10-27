  • 27.10.2026, 09:02:03
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P19 Payment Festival 2026 am 25.11.2026 rückt die Zukunftsthemen des europäischen Zahlungsverkehrs in den Fokus

Hot Topics vom Digitalen Euro bis Agentic Payment

Von links nach rechts: Roland Toch, Birgit Kraft-Kinz, Björn Wessel, Max Peter Jürschik, Gerald Gruber, Martin Sprengseis-Kogler
Wien (OTS) - 

Das P19 Payment Festival ist der jährliche Treffpunkt der europäischen Payment-Community mit über 1800 Payment Pioneers. Unter dem Motto „Built in Europe - Shaping the Transformation“ bringt es am 25. November 2026 Expert:innen aus Wirtschaft, Finanzwesen, Technologie, Handel, Mobilität, Tourismus und Politik in den Wiener Sofiensälen zusammen.

Die Botschaft: Europa entwickelt eigene Payment-Lösungen, die international bestehen können. Denn Payment ist weit mehr als Infrastruktur – es ist ein strategischer Treiber für Wettbewerbsfähigkeit, Standortattraktivität und gesellschaftliche Teilhabe. Das unterstreicht auch Birgit Kraft-Kinz, Initiatorin von P19 und CEO von KRAFTKINZ: „Zahlungsverkehr prägt Wirtschaft, Alltag und Innovation. Das P19 Payment Festival führt jene Perspektiven zusammen, die es braucht, damit Europa diese Zukunft selbst in die Hand nimmt – mit Lösungen, die kontinental hier entstehen und weltweit überzeugen.“

Zentrale Themenschwerpunkte 2026: Transformationsfragen der Finanzindustrie

Im Fokus des P19 Payment Festivals stehen jene branchenübergreifenden Themen, die den europäischen Zahlungsverkehr aktuell und zukünftig bewegen:

  • Digitaler Euro & WERO: Strategien für unabhängige europäische Zahlungsinfrastruktur
  • Banking Empowerment: Frage von Compliance, Geschwindigkeit und Souveränität
  • Technologie & Sicherheit: Deep Dives zu KI, Betrugsprävention, Krypto-Assets
  • Financial Literacy: Förderung der Finanzbildung als wirtschaftlicher Stabilitätsfaktor
  • Europäische Souveränität: Nicht Autarkie, aber Eigenständigkeit ist wichtig
  • Agentic Payment: Ein Riesenschritt, der auf Europa & Österreich zukommt

Außerdem: Hochkarätige Keynotes, Interviews, Networking und interaktive Formate wie Fishbowls rund um Hot Topics wie Cyber Security, Digital Assets, E-Commerce, Instant Payment, Stablecoin, Fintechs & Startups, Mobile Banking und Regulatorik.

Agenda der Payment Journey 2026

Panel 1: Retail Commerce & Payment Solutions: Zahlungsverkehr als Wachstumstreiber

Panel 2: Mobilität & Tourismus: Cross Border-Payment als zentraler Faktor

Panel 3: Financial Literacy: Wer ist für die Ausbildung finanzieller Skills verantwortlich?

Panel 4: Agentic Payment – Die KI als digitaler Zahlungsassistent

Hier geht’s zum Programm im Detail: https://p19.io/de-home/p19-payment-festival-2026

Gemeinsam in die Zukunft des Zahlungsverkehrs

P19 stärkt den Wissenstransfer und schafft über das hohe Vertrauenskapital wichtige Neubau-Projekte. Das P19 Netzwerk verbindet Journalist:innen mit führenden Payment-Expert:innen und liefert verständliche Einblicke in aktuelle Markt- und Technologietrends. Unter den diesjährigen Speaker:innen sind u.a. Bundesminister Christoph Wiederkehr, Josef Meichenitsch (OeNB), Doris Zingl (Bankenverband), Stephan Mayr-Heinisch (Handelsverband), Topmanager:innen aus Konzernen und Hannah Wundsam (AustrianStartups).

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, das Payment Festival 2026 zu begleiten – Akkreditierungen unter [email protected].

Payment Festival 2026



Datum: 25.11.2026, 09:00 Uhr


Art: Vorträge und Diskussionen


Ort: Sofiensäle Wien



URL: https://www.eventbrite.at/e/payment-festival-2026-tickets-1986410009812?aff=erelexpmlt


 Streams & aktuelle News zum Payment Festival 2026 
  
 Rückfragen & Kontakt 
P19
 Mag. Birgit Kraft-Kinz
 Telefon: +43 (0) 676 444 55 66
 E-Mail: [email protected]
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Wessel, Max Peter Jürschik, Gerald Gruber, Martin Sprengseis-Kogler [Bild, 845.14KB] 
Vorschau Bild von Bundesminister Christoph Wiederkehr spricht am P19 Payment
Festival [Bild, 3.95MB] 
Vorschau Bild von Bühne P19 Payment Festival mit Präsentation und Schriftzug [Bild, 3.69MB] 
 [Mittwoch, 25.11.2026, 09:00] 
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