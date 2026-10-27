50 Tage Bewegung 2026: Österreich setzte ein starkes Zeichen für mehr Bewegung und Gesundheit

Wien (OTS) -

Nach 50 Tagen voller Bewegung, Begegnung und gemeinsamer Aktivitäten geht die Initiative „50 Tage Bewegung“ am 26. Oktober 2026 erfolgreich zu Ende. Von 7. September bis 26. Oktober luden Gemeinden, Sportvereine und Organisationen in ganz Österreich zu kostenlosen Bewegungsangeboten ein und motivierten Menschen aller Altersgruppen, mehr Bewegung in ihren Alltag zu integrieren. In ganz Österreich konnten interessierte Teilnehmer:innen aus mehr als 1.700 Bewegungsangeboten wählen.

Ob gemeinsames Gehen, Wandern, Radfahren, Tanzen, Laufen oder Sportarten wie LaCrosse, Tai-Chi, Yoga oder Sesselgymnastik: Die Initiative bot einen niederschwelligen Zugang zu Bewegung und schuf zahlreiche Gelegenheiten, neue Aktivitäten kennenzulernen, Gemeinschaft zu erleben und die positiven Auswirkungen körperlicher Aktivität unmittelbar zu erfahren.

Bewegung als wichtiger Gesundheitsfaktor

Regelmäßige Bewegung zählt zu den wirksamsten Maßnahmen zur Förderung der körperlichen, psychischen und sozialen Gesundheit. Sie stärkt Herz-Kreislauf-System, Muskulatur und Immunsystem, verbessert das Wohlbefinden und trägt zur Lebensqualität bei. Gleichzeitig fördert gemeinsames Bewegen soziale Kontakte und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Trotz dieser positiven Effekte bewegen sich viele Menschen in Österreich nach wie vor zu wenig. Aktuelle Daten der Statistik Austria zeigen, dass lediglich 23,6 Prozent der 18- bis 64-Jährigen sowohl die empfohlenen Ausdauer- als auch Muskelkräftigungsziele der WHO beziehungsweise der Österreichischen Bewegungsempfehlungen erreichen. Weniger als die Hälfte erfüllt die Empfehlung von mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche. [statistik.at]

Österreichische Bewegungsempfehlungen: 150 Minuten pro Woche

Wie viel Bewegung guttut, zeigen die Österreichischen Bewegungsempfehlungen des Fonds Gesundes Österreich, einem Geschäftsbereich des nationalen Public-Health-Instituts Gesundheit Österreich: Erwachsene sollten sich pro Woche mindestens 150 Minuten mit mittlerer Intensität bewegen, etwa beim zügigen Gehen oder Radfahren. Für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren werden täglich mindestens 60 Minuten Bewegung empfohlen.

Gesundheitsministerin Korinna Schumann betont die Bedeutung regelmäßiger Bewegung für die persönliche Gesundheit und Lebensqualität: „ Die vergangenen 50 Tage haben gezeigt, wie viel Freude Bewegung machen kann und wie wichtig gemeinsames Aktivsein für Gesundheit, Wohlbefinden und Zusammenhalt ist. Viele Menschen in ganz Österreich haben die kostenlosen Angebote genutzt und damit ein starkes Zeichen für einen aktiven Lebensstil gesetzt. Bewegung stärkt Herz und Kreislauf, Muskulatur und mentale Gesundheit und trägt wesentlich zu Lebensqualität und einem gesunden Älterwerden bei. Mein Dank gilt allen Gemeinden, Vereinen und Organisationen, die diese Initiative möglich gemacht haben, sowie allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Jede Art von Bewegung ist ein Schritt hin zu mehr Aktivität und damit ein Gewinn für die eigene Gesundheit. “

Sport-Staatssekretärin MMag.a Michaela Schmidt hebt die positiven Effekte von Bewegung und Sport hervor: „ Regelmäßige Bewegung ist der Schlüssel schlechthin für ein gesundes Leben – sie stärkt nicht nur unsere körperliche Gesundheit, sondern hilft uns auch dabei, geistig fit zu bleiben. Initiativen wie ‚50 Tage Bewegung‘ zeigen, wie viel Freude und Energie entsteht, wenn wir gemeinsam in Bewegung kommen. Jeder Schritt zählt! “

Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ): „ Die Initiative ,50 Tage Bewegung‘ zeigt, wie groß das Interesse an niederschwelligen und kostenlosen Bewegungsangeboten ist. Viele Menschen haben die Gelegenheit genutzt, neue Bewegungsformen auszuprobieren und erste Schritte zu einem aktiveren Alltag zu setzen. Gerade weil sich noch immer zu wenige Menschen ausreichend bewegen, ist diese Initiativen wichtig. Jede Bewegung zählt und jeder Schritt kann ein Beitrag zu mehr Gesundheit und Lebensqualität sein. “

Nachhaltige Wirkung über die Aktion hinaus

Ziel der Initiative war es nicht nur, Menschen für einzelne Veranstaltungen zu gewinnen, sondern langfristig Freude an Bewegung zu vermitteln und den Einstieg in ein aktiveres Leben zu erleichtern. Die zahlreichen Angebote in den Gemeinden und Vereinen machten sichtbar, wie vielfältig, unkompliziert und gemeinschaftlich Bewegung sein kann.

Starke Partnerschaft für mehr Bewegung

Die Initiative „50 Tage Bewegung“ ist eine Kooperation des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ), der Fit Sport Austria GmbH, einer Gesellschaft der Breitensportverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION. Partner ist zudem der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ). Unterstützt wird die Initiative durch das Gesundheits- und Sportressort.

Sie ist außerdem Teil der Europäischen Woche des Sports (#BeActive) und unterstützt die ORF-Initiative „Wir bewegen Österreich“.

Zwei Bewegungsinitiativen – ein Ziel: Mehr Bewegung für mehr Gesundheit

Mit der Initiative „50 Tage Bewegung“ unterstützte der FGÖ auch die ORF-Initiative „WIR BEWEGEN ÖSTERREICH“ – eine gemeinsame Aktion, um die Menschen in Österreich zu mehr Bewegung und Sport zu motivieren und so die körperliche sowie mentale Gesundheit zu fördern.

Mit dem 26. Oktober endete der heurige Aktionszeitraum der Initiativen mit einer großen Abschlussveranstaltung in Wien mit vielen bekannten Vertreter:innen aus Sport, Politik und Unterhaltung. ORF 2 begleitete den Aktionstag mit Liveschaltungen aus allen Bundesländern und zeigte, wie vielfältig Bewegung sein kann. Nicht nur in Wien, sondern auch in den Bundesländern stand der Nationalfeiertag ganz im Zeichen von Bewegung. (#wirbewegenösterreich)

Auch nach dem offiziellen Ende der Initiative bleibt die zentrale Botschaft bestehen: Mehr Bewegung im Alltag ist einer der wichtigsten Schlüssel für Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität.

Weitere Informationen:

gemeinsambewegen.at

