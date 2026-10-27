  • 27.10.2026, 08:59:32
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Wien: Hauptanmeldezeit für Wiener städtische Kindergärten startet am 1. November

Wien (OTS) - 

Am 1. November startet wieder die Hauptanmeldezeit für die städtischen Kindergärten in Wien. Wer für das Kindergartenjahr 2027/28 einen Platz in einem städtischen Kindergarten sucht, kann sich kommenden November und Dezember online anmelden. Alle Informationen gibt es im Internet unter wien.gv.at/kindergarten.

Der Zeitpunkt der Anmeldung innerhalb der Hauptanmeldezeit ist nicht von Bedeutung. Die Plätze werden nach festgelegten Kriterien, wie beispielsweise der Berufstätigkeit der Eltern oder Geschwisterkindern, vergeben. Ende März erhalten Eltern Informationen zur Vergabe der städtischen Kindergartenplätze.

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling: „Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung und der Einstieg in die Bildungslaufbahn. Um die Standortwahl für die Eltern zu erleichtern, steht eine übersichtliche Informationsplattform zur Verfügung.“

“Die Hauptanmeldezeit von 1. November bis 31. Dezember ermöglicht den Eltern und auch den städtischen Kindergärten die zeitgerechte Planung für das nächste Kindergartenjahr", betont Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien–Kindergärten.

Anmeldung in einem privaten Kindergarten

Vor der Anmeldung für einen elementaren Bildungsplatz in einem privaten Kindergarten benötigt jedes Kind eine Kund*innen-Nummer im Verzeichnis der Wiener Kindergartenkinder. Diese kann ebenfalls online unter wien.gv.at/kindergarten beantragt werden.

Mit der Anmeldung für einen Platz in einem städtischen Kindergarten erhält das Kind automatisch die benötigte Kund*innen-Nummer.

Informationsplattform – Kindergartensuche

Die zentrale Informationsplattform wien.gv.at/kindergarten-suche
bietet Eltern die Möglichkeit, sich einen umfassenden Überblick über alle Kindergärten, Kindergruppen, Tageseltern und Horte in Wien zu verschaffen. Dabei sind sowohl private als auch städtische elementare Bildungseinrichtungen aufgelistet. Zu jedem Standort finden sich detaillierte Informationen wie Adresse, Öffnungszeiten, Gruppenangebot sowie Kontaktmöglichkeiten und direkte Verlinkungen zur Anmeldeseite. Zusätzlich geben Bilder Einblicke in die Einrichtungen, etwa in Gruppenräume, Gärten oder Außenansichten.

Rückfragen & Kontakt

Mirjana Savic

Stadt Wien – Kindergärten, Unternehmenskommunikation

+43 676 8118 90295

Stephan Maier

Mediensprecher der Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling

[email protected]

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