  • 27.10.2026, 08:52:02
  • /
  • OTS0018

Kreislaufwirtschaft – Neue Rohstoffe aus alten Textilien

LH Mikl-Leitner: Forschungsarbeit am Josef Ressel Zentrum in Tulln zeigt, dass Niederösterreich an Lösungen arbeitet, die Wirtschaft und Nachhaltigkeit miteinander verbinden

St. Pölten (OTS) - 

Seit Juli 2026 dürfen große Unternehmen in der Europäischen Union neue, unverkaufte Kleidung und Schuhe nicht mehr vernichten. Stattdessen müssen die Produkte wiederverwendet, gespendet oder recycelt werden. Damit wächst der Bedarf an Technologien, die textile Abfälle verwerten und hochwertige Rohstoffe zurückgewinnen. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet das Josef Ressel Zentrum ReSTex der Fachhochschule Wiener Neustadt am Campus Tulln. Dort erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie aus ausgedienten Textilien neue Wertstoffe für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft entstehen können.

Bei ihrem Betriebsbesuch betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Aus Altem Neues machen und wertvolle Rohstoffe wiederverwenden – genau darum geht es bei einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Das schont Ressourcen und schafft gleichzeitig neue Chancen für unsere Wirtschaft. Mit der Forschungsarbeit am Josef Ressel Zentrum in Tulln zeigen wir einmal mehr, dass in Niederösterreich an Lösungen gearbeitet wird, die Wirtschaft und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Damit stärken wir unseren Standort und sichern Arbeitsplätze und Wohlstand in unserem Land.“

Weltweit werden jedes Jahr schätzungsweise hundert Milliarden Kleidungsstücke produziert, während bislang nur ein geringer Teil der Textilien tatsächlich recycelt wird. Am Josef Ressel Zentrum ReSTex entwickeln Forschende deshalb innovative Verfahren, um Mischtextilien aus Baumwolle und Polyester zu trennen und die enthaltenen Rohstoffe für neue Produkte nutzbar zu machen. „Nach rund zweieinhalb Jahren Forschungsarbeit bereitet der Leiter des Zentrums, Christian Schimper, den Aufbau einer Pilotanlage vor, in der die entwickelten Verfahren unter halbindustriellen Bedingungen getestet werden sollen“, erläutert Birgit Herbinger, Standortleiterin der Fachhochschule Wiener Neustadt am Campus Tulln.

ReSTex hat sich aus dem Projekt des ecoplus Kunststoff-Cluster entwickelt und ist in das Netzwerk am ecoplus Technopol Tulln eingebettet. „Der ecoplus Technopol Tulln zählt zu den führenden Forschungsstandorten im Bereich Bioökonomie, Biotechnologie und nachhaltige Ressourcennutzung. Am Standort arbeiten Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen eng zusammen, um Lösungen für die großen Zukunftsfragen unserer Zeit zu entwickeln. Derzeit sind hier rund 1.180 Personen in den Technologiefeldern beschäftigt, davon rund 540 Forscherinnen und Forscher“, informiert Angelika Weiler, ecoplus Geschäftsfeldleiterin & Technopolmanagerin Technopol Tulln.

Die ecoplus Technopole bilden zusammen mit den Clustern und Plattformen Niederösterreich das „Niederösterreichische Innovationsökosystem", ein Projekt kofinanziert von der Europäischen Union.

Weitere Informationen: Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH, Markus Steinmaßl, Telefon: 02742/9000-19619, E-Mail: [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright