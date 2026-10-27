SAP-Expertin Birgit Engel wird Partnerin bei Deloitte Österreich

Wien (OTS) -

Birgit Engel übernimmt als neue Partnerin die Leitung der SAP-Beratung bei Deloitte Österreich. Als Teil des Führungsteams von Technology & Transformation wird sie die strategische Ausrichtung des Bereichs mitgestalten und wichtige Impulse in der Technologieberatung setzen.

Birgit Engel (46) übernimmt als neue Partnerin die Leitung des Bereichs SAP Beratung & Implementierung bei Deloitte Österreich. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Technologieberatung. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen auf SAP-S/4HANA-Transformationen, Cloud- und IT-Strategien sowie internationalen Transformationsprogrammen. Darüber hinaus begleitete sie globale Projekte und führte große internationale Teams.

Neben ihrer fachlichen Tätigkeit engagiert sich Birgit Engel als Vortragende und Mentorin sowie als Botschafterin für Diversität und die Förderung von Nachwuchstalenten, insbesondere im Technologiebereich. In ihrer neuen Funktion wird sie die strategische Weiterentwicklung der SAP-Beratung bei Deloitte Österreich vorantreiben.

„ Ich freue mich darauf, die SAP-Beratung bei Deloitte gemeinsam mit meinem Team weiterzuentwickeln und innovative Ansätze für unsere Kundinnen und Kunden nutzbar zu machen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Agentic AI und dem Potenzial, Prozesse intelligenter zu gestalten, gezielt zu automatisieren und die Produktivität messbar zu steigern “, so Birgit Engel.

„ Die Modernisierung von ERP-Systemen zählt zu den wichtigsten Transformationsvorhaben vieler Unternehmen. Mit Birgit Engel legen wir einen klaren Fokus auf den Ausbau unseres Angebots an der Schnittstelle von SAP, Cloud und AI. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und internationalen Perspektive wird sie unsere Kundinnen und Kunden dabei begleiten, anspruchsvolle Transformationsprozesse ganzheitlich zu gestalten und nachhaltig im Unternehmen zu verankern “, betont Karin Mair, Managing Partnerin der Bereiche Technology & Transformation sowie Strategy, Risk & Transactions.



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Foto Birgit Engel Credits Deloitte

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