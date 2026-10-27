  • 27.10.2026, 08:30:33
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AUVB bestätigt Aufsichtsratsführung: Bewährtes Duo für den „Maschinenraum“ der AUVA-Einrichtungen

Peter Engelbrechtsmüller bleibt Vorsitzender der AUVB, Miriam Fuhrmann seine Stellvertreterin. Beide wurden einstimmig wiedergewählt

Miriam Fuhrmann, Peter Engelbrechtsmüller .

Die einstimmige Wiederwahl ist für uns ein klarer Auftrag: Bewährtes sichern, notwendige Veränderungen ermöglichen und die AUVB wirtschaftlich solide weiterentwickeln

Peter Engelbrechtsmüller

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Wien (OTS) - 

Der Aufsichtsrat der Allgemeinen Unfallversicherungs-Betriebsgesellschaft m.b.H. (AUVB) setzt weiterhin auf Peter Engelbrechtsmüller und Miriam Fuhrmann. In seiner konstituierenden Sitzung wählte das Kontrollgremium Engelbrechtsmüller erneut einstimmig zum Vorsitzenden. Fuhrmann wurde ebenfalls einstimmig als stellvertretende Vorsitzende bestätigt.

Die AUVB fungiert als hundertprozentige Tochtergesellschaft der AUVA quasi als „Maschinenraum“ im Hintergrund des klinischen Betriebs. Sie erbringt die essenziellen Serviceleistungen in den Bereichen Aufbereitung von Medizinprodukten, Reinigung, Küche und Technik – und stellt damit sicher, dass die medizinische und pflegerische Versorgung der AUVA-Einrichtungen tagtäglich reibungslos funktioniert.

Mit der Wiederwahl geht die bestehende Aufsichtsratsführung nun geschlossen in die neue Funktionsperiode.

„Die einstimmige Wiederwahl ist für uns ein klarer Auftrag: Bewährtes sichern, notwendige Veränderungen ermöglichen und die AUVB wirtschaftlich solide weiterentwickeln“, sagt der bestätigte Aufsichtsratsvorsitzende Peter Engelbrechtsmüller.

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