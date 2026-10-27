  • 27.10.2026, 08:30:32
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Streichung der Awareness-Teams in Wien beschlossen

Keine Unterstützung mehr bei Gewalt an Frauen und Jugendlichen nachts im öffentlichen Raum

Wien (OTS) - 

Der Verein AwA* - Kollektiv für Awareness-Arbeit organisiert seit 2021 mit Unterstützung der Stadt Wien erfolgreich das Projekt „Awareness im Öffentlichen Raum“. Jetzt soll die Förderung, wie wir sehr kurzfristig erfahren haben, ab 2027 gänzlich gestrichen werden.

Unter Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) wird nun ein wichtiges niederschwelliges Unterstützungsangebot für Betroffene von Gewalt und Diskriminierung im nächtlichen öffentlichen Raum wegfallen. Trotz des diesjährigen Anstiegs an rassistischen Übergriffen und sexualisierter Gewalt an Frauen und Jugendlichen (statistische Daten und Entwicklungen im Jahr 2026 werden bei der Pressekonferenz vorgestellt) soll genau in diesem Bereich eingespart werden.

Wir sehen diese Entwicklung als fatales Signal für die Sicherheit von vulnerablen Gruppen und für Jugendschutz im Nachtleben und laden daher zur Pressekonferenz am 29.10.2026 um 10:30 Uhr im Kulturzentrum 4lthangrund, Nordbergstraße 8, 1090 Wien, ein.

Pressekonferenz Awareness im öffentlichen Raum



Datum: 29.10.2026, 10:30 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: 4lthangrund 1090


Nordbergstraße 8

1090 Wien





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