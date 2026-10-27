  • 27.10.2026, 08:28:02
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AVISO: Wie kommt Wiens Wohnungsneubau wieder in Gang?

Nikolaus Brada und IMMOunited-COO Valentin Bauer laden ein 2. NIBRA Zukunftsgespräch mit VÖPE und Senat der Wirtschaft

Wien (OTS) - 

Weniger neu gestartete und fertiggestellte Wohneinheiten als 2022: Auf diese Entwicklung in Wien verweist IMMOunited-COO Valentin Bauer. Was muss sich ändern, damit wieder mehr leistbarer Wohnraum entsteht? Darüber diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Wohnbau, Immobilienwirtschaft, Recht und Politik am 2. November beim zweiten NIBRA Zukunftsgespräch in der Vienna Grand Gallery.

Unter dem Titel „Ein Tisch, viele Interessen: Der Weg zu mehr Wohnraum“ laden der Wiener Aufzugsunternehmer und Initiator Nikolaus Brada und Valentin Bauer, COO von IMMOunited, zum Dialog. Bauer stellt eine Analyse des Wiener Wohnungsmarktes vor. Im Mittelpunkt stehen Investitionsbedingungen, Planungssicherheit sowie die Potenziale von Neubau, Nachverdichtung und Bestand.

„Leistbares Wohnen beginnt bei den Voraussetzungen, um ausreichend neuen Wohnraum zu schaffen. Die Entwicklung in Wien zeigt, dass wir hier vor großen Herausforderungen stehen: Die Zahl der Wohneinheiten von neu gestarteten Bauprojekte ist 2026 im Vergleich zu 2022 um rund 5,5 Prozent zurückgegangen, die Zahl der fertiggestellten Wohneinheiten sogar um rund 25 Prozent. Wenn wir leistbares Wohnen nachhaltig ermöglichen wollen, müssen wir den Neubau wieder attraktiver machen, Investitionen fördern und gezielte Anreize schaffen, damit wieder mehr Wohnraum entsteht. Denn leistbares Wohnen lässt sich nicht allein fordern – wir müssen auch die Voraussetzungen dafür schaffen.“

Valentin Bauer, COO von IMMOunited

Nikolaus Brada hat die NIBRA Zukunftsgespräche initiiert, um unterschiedliche Interessen und die langfristige Perspektive des Gebäudebetriebs zusammenzubringen.

„Ich habe die NIBRA Zukunftsgespräche initiiert, weil es mehr braucht als Einzelpositionen. Wer mehr Wohnraum ermöglichen will, muss Marktdaten, Investitionen, Recht, Politik und die langfristige Gebäudepraxis an einen Tisch bringen.“

Nikolaus Brada, Eigentümer und Geschäftsführer von NIBRA

Am Podium diskutieren Dr. Andreas Köttl (CEO nxt real estate, Präsident der VÖPE), Clemens Berger (Wohnrechtsexperte der Arbeiterkammer Wien), Mag. Benedikt Stockert, MSc. (Partner bei FSM Rechtsanwälte), Karina Schunker, MA MRICS (Geschäftsführerin der EHL Wohnen GmbH) und Heidi Sequenz (Wiener Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete, Sprecherin für Mobilität, Stadtplanung und Senior:innen). Die Moderation übernimmt Alexander Pawkowicz, Geschäftsführer der VÖPE.

Die VÖPE bringt ihre Perspektive der Projektentwicklung ein. Der Senat der Wirtschaft begleitet den Dialog als Kooperationspartner mit wirtschaftspolitischem und unternehmerischem Schwerpunkt. Weitere Partner sind Social City Wien, BUSINESSART, MEDIAGUIDE, CSR Dialogforum und Donaustadtecho.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Akkreditierung und Interviewwünsche bitte an [email protected]. Mediengespräche werden nach Verfügbarkeit koordiniert.

Wie kommt Wiens Wohnungsneubau wieder in Gang?



Datum: 02.11.2026, 17:00 Uhr


Art: Vorträge und Diskussionen


Ort: Vienna Grand Gallery


Dr.-Otto-Neurath-Gasse 5

1220 Wien


Österreich



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