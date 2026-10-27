PeakAvenue Conference 2026: Starker Zuspruch und Begeisterung für die neue Plattform

Lübeck (OTS) -

Mehr Teilnehmende als erwartet, engagierter Wissensaustausch, vielfältige Praxiseinblicke und positive Kundenstimmen: Die Fachkonferenz in Berlin verbindet Erfahrungen aus der Praxis mit Perspektiven für vernetzte Engineering-, Qualitäts- und Safety-Prozesse.

Die PeakAvenue Conference am 29. und 30. September 2026 im Vienna House by Wyndham Andel's Berlin stieß auf einen beeindruckend hohen Zuspruch. Kunden, Partner und Fachleute kamen zusammen, um Erfahrungen auszutauschen, ihr Wissen zu vertiefen und die neue PeakAvenue-Plattform kennenzulernen.

Vier Plattform-Einblicke, Kundenvorträge und produktspezifische Sessions boten unterschiedliche Zugänge zu aktuellen und zukünftigen Aufgabenstellungen. Die während der Veranstaltung gesammelten Teilnehmerstimmen zeigten: Die Konferenz erfüllte die Erwartungen an fachliche Impulse und persönlichen Austausch.

Großer Zuspruch aus der Fachcommunity

Die Zahl der Menschen, die der Einladung nach Berlin folgten, übertraf die Erwartungen des Veranstalters. Gut gefüllte Vortragsräume und ein lebendiger Austausch prägten die beiden Konferenztage. Dabei brachte die Veranstaltung Menschen zusammen, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit ähnlichen Herausforderungen in Engineering, Qualität und Safety beschäftigen.

Wie außergewöhnlich er die Größe und Zusammensetzung der Veranstaltung wahrnahm, beschrieb Dipl.-Ing. (FH) Martin Werdich, CEO der FMEAplus Akademie GmbH, mit Blick auf das FMEA- und Qualitätsmanagement-Umfeld: "Es ist die größte Konferenz, die ich jemals in diesem Bereich erlebt habe. 350 Personen oder mehr, die Rang und Namen haben, sind hier."

Neben der großen Resonanz war es vor allem die Bereitschaft, Wissen zu teilen und gemeinsam weiterzudenken, die die Konferenz auszeichnete.

Neue PeakAvenue-Plattform erfüllt Kundenerwartungen

In vier Plattform-Einblicken stellte PeakAvenue unterschiedliche Aspekte seiner neuen Plattform und deren Weiterentwicklung vor. Gemeinsam vermittelten sie den eQMS-Ansatz des Unternehmens: Engineering, Qualität, Safety und Supply Chain nicht isoliert zu betrachten, sondern entlang des gesamten Produktlebenszyklus miteinander zu verbinden. Die Demonstration machte greifbar, wie eine gemeinsame Datenbasis, verknüpfte Arbeitsabläufe und KI-Unterstützung zu mehr Transparenz und einer besseren Zusammenarbeit beitragen können.

Ein durchgängiges Live-Beispiel veranschaulichte das Zusammenspiel von Informationen und Prozessen von der Produktdefinition und Entwicklung bis zur Serienproduktion.

Ein Teil dieser Einblicke widmete sich der Weiterentwicklung der FMEA. Insbesondere für die große FMEA-Community bot dieser Programmpunkt relevante Anknüpfungspunkte: Er verband ihre tägliche Arbeit mit einer vertrauten Methode mit Perspektiven für deren zukünftigen Einsatz in der neuen Plattform. Zugleich machte die Breite der Präsentationen deutlich, wie sich die FMEA in einen übergreifenden Zusammenhang mit weiteren Methoden und Prozessen einordnen lässt und wie der Einsatz von KI eine tragende Rolle spielen kann.

Der Einstieg in die Plattform ist bereits möglich: Mit Documents für das Dokumentenmanagement, PPAP für Bemusterungs- und Serienfreigabeprozesse und FaultTree+ für Fehlerbaumanalysen sind die ersten Module erhältlich. Die Konferenz verband damit konkrete, bereits verfügbare Anwendungen mit Einblicken in die weitere Entwicklung.

Die aufgenommenen Kundenstimmen bestätigten, dass die vorgestellte Plattform die Erwartungen an eine stärker vernetzte Zusammenarbeit erfüllte. Sie bot damit nicht nur eine technologische Perspektive, sondern auch Anregungen für die Weiterentwicklung der eigenen Prozesse.

Praxiswissen trifft neue Perspektiven

Das zweitägige Fachprogramm verband Kundenvorträge und Best Practices mit vertiefenden Einblicken in die PeakAvenue-Lösungen. Themen aus FMEA, Zuverlässigkeits- und Sicherheitsanalysen sowie Qualitäts- und Anforderungsmanagement wurden durch branchenspezifische Perspektiven ergänzt, unter anderem aus Automotive und Medizintechnik.

Produktspezifische Sessions zu APIS IQ, e1ns, Isograph, reqSuite® rm und Quality Center boten Gelegenheit, vertraute Anwendungen zu vertiefen und zugleich über den eigenen Arbeitsbereich hinauszublicken. Der Demo- und Support-Bereich vor Ort ergänzte das Programm um die Möglichkeit, individuelle Fragen direkt mit dem PeakAvenue-Team zu besprechen und Einblicke in die Software zu erhalten.

So verband die Konferenz den praktischen Nutzen für die tägliche Arbeit mit dem Blick auf die zukünftige Gestaltung durchgängiger Prozesse.

Engagement und Austausch als verbindendes Element

Auch außerhalb der Vortragsräume setzte sich der fachliche Austausch fort. In den Pausen und beim gemeinsamen Abendprogramm nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen zu vergleichen und Gespräche zu vertiefen.

PeakAvenue-CEO Ulrich Mangold hob insbesondere dieses Engagement hervor: "Ich bin total motiviert zu sehen, wie die Leute engagiert sind, wie sie ihr Wissen teilen, wie sie miteinander kommunizieren und weiterkommen möchten."

Diese Offenheit prägte die Veranstaltung ebenso wie die fachlichen Inhalte. Mit dem starken Zuspruch und den positiven Rückmeldungen zur neuen Plattform zeigte die PeakAvenue Conference 2026, wie groß das Interesse an vernetzten Lösungen und einem lebendigen Austausch innerhalb der Community ist. Sie verband konkrete Unterstützung für die heutige Praxis mit Perspektiven für die Zusammenarbeit von morgen.

Über PeakAvenue

PeakAvenue entwickelt Softwarelösungen für Engineering, Qualitäts- und Risikomanagement und vereint die Expertise von APIS, iqs, Isograph, OSSENO und PLATO. Mit seinem Ansatz eines enhanced Quality Management Systems, kurz eQMS, verfolgt das Unternehmen das Ziel, Methoden, Daten und Prozesse entlang des Digital Threads zu verbinden und die Zusammenarbeit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu unterstützen.