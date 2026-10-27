Die Königin der Früchte: Durian

Linz (OTS) -

Die Millionen-Benefiz-Versteigerung 2027: Der oberösterreichische Ethnomediziner Dr. Wolfgang Lehner jagt bei der Benefiz-Versteigerung in Thailand die teuerste Heilpflanze der Tropen – gefriergetrocknete Durian erobert ab sofort den österreichischen Markt.

Durian ist das ultimative psychoaktive Kraftpaket.

Hinter der stachligen Schale und dem intensiv diskutierten Aroma verbirgt sich eines der nährstoffdichtesten Lebensmittel der Natur

Innovation für Österreich: 100 % Nährstoffe ohne Vitaminverlust

Den unangefochtenen historischen Spitzenplatz hält eine Versteigerung auf dem traditionellen „King of Durian“-Festival in der thailändischen Provinz Nonthaburi. Dort wechselte eine einzige, absolut symmetrische Frucht der extrem seltenen Sorte Kanyao für die Rekordsumme von 1,5 Millionen thailändischen Baht (umgerechnet rund 43.000 Euro) den Besitzer.

Für die kommende Festival-Saison (Mai – Juni 2027) kündigt nun der renommierte oberösterreichische Ethnomediziner Dr.Wolfgang Lehner an, aktiv im internationalen Bieterstreit um die teuersten Edel-Chargen der Welt mitzubieten. Ziel ist es, bei der Millionen-Benefizveranstaltung die nährstoffstarke „Königin der Früchte“ für den guten Zweck zu ersteigern.

Ernährungswissenschaftler bestätigen der Frucht außergewöhnliche gesundheitliche Vorzüge:

Extreme Nährstoffdichte: Reich an Vitamin C, B-Vitaminen (wie Folsäure) sowie essenziellen

Reich an Vitamin C, B-Vitaminen (wie Folsäure) sowie essenziellen Mineralstoffen wie Kalium, Eisen und Magnesium.

wie Kalium, Eisen und Magnesium. Herz-Kreislauf-Schutz: Der hohe Kaliumgehalt reguliert den Blutdruck, unterstützt von gesunden, einfach ungesättigten Fettsäuren.

Der hohe Kaliumgehalt reguliert den Blutdruck, unterstützt von gesunden, einfach ungesättigten Fettsäuren. Verdauungsfördernd : Reich an Ballaststoffen, die die Darmgesundheit gezielt unterstützen.

: Reich an Ballaststoffen, die die Darmgesundheit gezielt unterstützen. Natürlicher Stimmungsaufheller: Die enthaltene Aminosäure Tryptophan wird im Körper in das„Glückshormon“ Serotonin umgewandelt und sorgt für Entspannung.

Um die tropische Edelfrucht ohne Qualitätsverlust nach Europa zu bringen, erobert gefriergetrocknete Durian ab sofort den österreichischen Markt.

Das Geheimnis der Haltbarkeit liegt in der sogenannten Vakuum-Gefriertrocknung (Lyophilisation).

Anders als bei herkömmlichen Trocknungsmethoden wird der frisch geernteten Frucht das Wasser im gefrorenen Zustand per Vakuum entzogen. Durch diesen schonenden Prozess ohne Hitze kommt es zu keinerlei Vitaminverlust: Rund 97 % der ursprünglichen Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien bleiben vollständig erhalten.

Konsumenten in Österreich profitieren damit ab sofort von denselben gesundheitlichen Vorzügen wie bei einer frischen Edelfrucht direkt vom Baum.

TTM - Das Original ist ein in Linz ansässiges Unternehmen unter der Leitung des Ethnomediziners Dr. Wolfgang Lehner. Das Unternehmen widmet sich der Erforschung, dem Erhalt und dem Import traditioneller Heilpflanzen sowie hochinnovativer, nährstoffdichter Superfoods aus aller Welt für den österreichischen Markt.