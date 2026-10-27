Bundesheer: Soldatin stellt sich Survival-Challenge in der Dominikanischen Republik

Wien (OTS) -

Stabswachtmeister Tatjana Sabitzer vom Jägerbataillon 25 nahm vom 12. bis 24. August 2026 in der Dominikanischen Republik an der Survival-Challenge „7vs.Wild“ teil. Die deutsche Produktionsfirma CaliVision Network hatte die Soldatin dafür ausgewählt. Bei der Challenge verbringen sieben Teilnehmer mehrere Tage allein in der Wildnis und müssen mit wenigen Hilfsmitteln auskommen. Sabitzer bringt dafür bereits Erfahrung aus dem militärischen Dienst sowie aus verschiedenen Survival-Formaten mit.

Bei „7vs.Wild“ versuchen die Teilnehmer unter schwierigen Bedingungen in der Natur zurechtzukommen. Sie dürfen nur ihre Kleidung und eine begrenzte Zahl an Ausrüstungsgegenständen verwenden. Zusätzlich erhalten sie eine versiegelte Notfallausrüstung mit Erste-Hilfe-Set und Satellitentelefon sowie einen GPS-Tracker. Mit diesem bestätigen sie täglich, dass es ihnen gut geht. Ein Kamerateam begleitet die Teilnehmer nicht. Sie filmen sich selbst mit Action-Kameras. Aus persönlichen oder medizinischen Gründen können sie jederzeit abbrechen.

16 Folgen auf Amazon Prime Video und YouTube

Die 16-teilige Serie startete am Freitag, dem 23. Oktober 2026, um 0:00 Uhr auf Prime Video. Die zweite Folge erscheint am Dienstag, dem 27. Oktober. Weitere Folgen werden jeweils dienstags und freitags veröffentlicht. Auf YouTube ist die erste Folge ab Donnerstag, dem 5. November 2026, zu sehen. Die zweite Folge folgt am Montag, dem 9. November. Danach erscheinen die weiteren Folgen jeweils montags und donnerstags.

Sabitzer ist beim Jägerbataillon 25 als Kraftfahrunteroffizier für rund 80 Heeresfahrzeuge zuständig. Als Heeresfahrlehrerin bildet sie Soldaten für die Führerscheinklassen B, C und E aus. Sie absolvierte unter anderem den 50-Kilometer-Barett-Marsch mit dem Influencer Sascha Huber und nahm am „Arctic Warrior“ teil. Dabei verbrachte sie fünf Tage und vier Nächte in der finnischen Wildnis bei bis zu minus 34 Grad. Zudem war sie bei drei Auslandseinsätzen im Kosovo im Einsatz. Privat spielt Sabitzer Fußball beim SV Oberglan.

Das Jägerbataillon 25 gehört zur 7. Jägerbrigade und ist in der Khevenhüller-Kaserne in Lendorf bei Klagenfurt am Wörthersee stationiert. Als einziger Luftlandeverband des Bundesheeres erfüllt das Bataillon vielseitige Aufgaben im In- und Ausland. Möglich ist dies durch eine umfangreiche Infanterie- und Spezialausbildung. Die Ausbildungsbereiche umfassen neben der klassischen Jägerausbildung auch die Luftlande- und Fallschirmspringerausbildung in enger Zusammenarbeit mit Hubschraubern sowie die Ausbildung für Auslandseinsätze, Nahkampf-, Spreng- und Alpinausbildung.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Stabswachtmeister Tatjana Sabitzer hat mit ihrer Teilnahme an ‚7vs.Wild‘ gezeigt, dass die Fähigkeiten, die Soldatinnen und Soldaten im Bundesheer erwerben, auch außerhalb des militärischen Umfelds gefragt sind. Ausdauer, Durchhaltevermögen und der sichere Umgang mit schwierigen Situationen sind wichtige Fähigkeiten für unseren Dienst. Ich gratuliere Tatjana Sabitzer zu dieser besonderen Herausforderung und freue mich, dass sie dabei auch die Leistungsfähigkeit unserer Soldatinnen sichtbar macht.“

Kurzfassung: