Oberösterreich-Derby im UNIQA ÖFB Cup: LASK vs. SV Ried am Mittwoch um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Die Mission Titelverteidigung geht für Trainer Dietmar Kühbauer und den LASK im UNIQA ÖFB Cup-Achtelfinale gegen Lokalrivale SV Ried weiter. Im Halbfinale der vergangenen Cup-Saison standen sich die oberösterreichischen Teams ebenfalls gegenüber. Damals setzte sich der LASK in Ried mit 2:1 nach Verlängerung durch und löste damit das Finalticket. Das letzte Aufeinandertreffen in der Bundesliga entschied der LASK im August 2026 in Linz mit 4:1 für sich.



Moderatorin Sophie Werner führt durch den Cup-Abend live auf JOYN & PULS 4.

Mario Hochgerner kommentiert die Partie, Johnny Ertl analysiert als Experte und Lukas Kapun ist als Field Reporter im Einsatz.



UNIQA ÖFB Cup, Achtelfinale: LASK vs. SV Oberbank Ried 1912

Am Mittwoch, 28. Oktober 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4



Moderatorin: Sophie Werner

Kommentator: Mario Hochgerner

Experte: Johnny Ertl

Field Reporter: Lukas Kapun