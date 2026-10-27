  • 27.10.2026, 07:00:33
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Oberösterreich-Derby im UNIQA ÖFB Cup: LASK vs. SV Ried am Mittwoch um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Titelverteidiger LASK trifft im UNIQA ÖFB Cup-Achtelfinale auf die SV Ried. Derby-Stimmung gibt’s am Mittwoch ab 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4 aus Linz.

Wien (OTS) - 

Die Mission Titelverteidigung geht für Trainer Dietmar Kühbauer und den LASK im UNIQA ÖFB Cup-Achtelfinale gegen Lokalrivale SV Ried weiter. Im Halbfinale der vergangenen Cup-Saison standen sich die oberösterreichischen Teams ebenfalls gegenüber. Damals setzte sich der LASK in Ried mit 2:1 nach Verlängerung durch und löste damit das Finalticket. Das letzte Aufeinandertreffen in der Bundesliga entschied der LASK im August 2026 in Linz mit 4:1 für sich.

Moderatorin Sophie Werner führt durch den Cup-Abend live auf JOYN & PULS 4.
Mario Hochgerner kommentiert die Partie, Johnny Ertl analysiert als Experte und Lukas Kapun ist als Field Reporter im Einsatz.

UNIQA ÖFB Cup, Achtelfinale: LASK vs. SV Oberbank Ried 1912
Am Mittwoch, 28. Oktober 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Moderatorin: Sophie Werner
Kommentator: Mario Hochgerner
Experte: Johnny Ertl
Field Reporter: Lukas Kapun

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Lukas Strecker
E-Mail: [email protected]

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