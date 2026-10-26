Gipfelerfolg zum 100. Geburtstag - Rax-Seilbahn holt Platz 3 bei „9 Plätze – 9 Schätze“

St. Pölten (OTS) -

Die Rax-Seilbahn hat vor wenigen Minuten bei der ORF-Hauptabendshow „9 Plätze – 9 Schätze“ den dritten Platz geholt. Damit zählt der niederösterreichische Landessieger zu den drei schönsten Plätzen Österreichs. Der Erfolg fällt in ein besonderes Jahr: Die Rax-Seilbahn feiert heuer ihren 100. Geburtstag.

„Hundert Jahre Pioniergeist, hundert Jahre Bergerlebnis und jetzt ein Stockerlplatz bei ‚9 Plätze – 9 Schätze‘: Das ist ein großartiges Geburtstagsgeschenk für unsere Rax-Seilbahn und ein Grund zur Freude für ganz Niederösterreich. Unsere Rax ist ein Sehnsuchtsort für Generationen. Wer einmal oben steht und den Blick über die Berge schweifen lässt, weiß, warum. Dieser Erfolg ist eine Einladung an ganz Österreich, die Schönheit unserer Heimat zu entdecken“, gratuliert Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Die Auszeichnung sei zugleich eine große Anerkennung für die Familie Scharfegger und das gesamte Team der Rax-Seilbahn, betont die Landeshauptfrau. Fritz Scharfegger habe 1983 die Seilbahn gerettet und damit ein wichtiges Stück Zukunft für die Region gesichert. Heute führe sein Sohn Bernd die Rax-Seilbahn und das Raxalpen Resort mit großem Engagement weiter. „Solche Erfolgsgeschichten brauchen Menschen, die an ihre Heimat glauben, Verantwortung übernehmen und immer wieder den Mut haben, in die Zukunft zu investieren. Dafür danke ich der Familie Scharfegger und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aus einem Ausflug auf die Rax ein besonderes Erlebnis machen“, so Mikl-Leitner.

Seit ihrer Eröffnung 1926 als Österreichs erste Personen-Seilschwebebahn macht die Rax-Seilbahn die Bergwelt für ein breites Publikum erreichbar. In rund acht Minuten bringt sie ihre Gäste auf 1.545 Meter Seehöhe. Mit dem Attraktivierungskonzept „Pioniere & Freigeister“, das mit Unterstützung des Landes Niederösterreich über die ecoplus Regionalförderung umgesetzt wird, wurden neue Erlebnispunkte geschaffen sowie Tal- und Bergstation modernisiert. Dazu zählen die Welcome-Terrasse, das Infinity-Gate und die Sigmund Freud gewidmeten „Sigmunds“-Couch-Elemente.

Für die Landeshauptfrau zeige sich hier, wie Tradition und neue Ideen erfolgreich zusammenspielen. Die Rax-Seilbahn sei ein touristischer Leitbetrieb, dessen Strahlkraft weit über den Berg hinausreiche. „Wer wegen unserer Natur kommt und unsere Gastfreundschaft erlebt, nimmt schöne Erinnerungen mit nach Hause und kommt gerne wieder. Davon profitieren unsere Ausflugsziele ebenso wie die Gastronomie, die Beherbergungsbetriebe und die gesamte Region“, unterstreicht sie.

Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Raxalpen Resorts, freut sich: „Dieser Stockerlplatz zum 100. Geburtstag bedeutet uns als Familie und unserem gesamten Team unglaublich viel. Mein Vater hat daran geglaubt, dass diese Seilbahn Zukunft hat. Diesen Weg gehen wir gemeinsam weiter – mit viel Herzblut und dem Anspruch, unseren Gästen ein besonderes Bergerlebnis zu ermöglichen. Danke an unser Team, unsere Partner und alle, die für die Rax-Seilbahn gestimmt haben.“

Abschließend bedankt sich Landeshauptfrau Mikl-Leitner bei allen, die den niederösterreichischen Beitrag unterstützt haben: „Danke an alle, die für unsere Rax-Seilbahn mitgefiebert und abgestimmt haben, und an unseren Länderpaten Gery Seidl, der mit viel Begeisterung für dieses besondere Stück Niederösterreich geworben hat. Heute haben wir gemeinsam gezeigt, welche Schätze unsere Heimat zu bieten hat.“