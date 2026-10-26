  • 26.10.2026, 21:36:33
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  • OTS0043

Erhebliche Mängel bei der Vergabe des „Professor“-Titels an Gert Schmidt

Naheverhältnisse und eklatante Qualitätsdefizite

Wien (OTS) - 

Neue Untersuchungen der Journalistin Ana Maria Ivan offenbaren signifikante Mängel in den Grundlagen der Verleihung.
Das für die Titelverleihung notwendige Fachgutachten von Univ.-Prof. Dr. Peter Kampits entpuppt sich bei näherer Betrachtung als bloßes Unterstützungsschreiben. Brisant: Der Initiator der „begründeten Anregung“, ÖVP-Staatssekretär Dr. Alfred Finz, stand später in einer geschäftlichen Partnerschaft mit Schmidt. Schmidts eingereichte Dokumentation „Safer Gaming“ weist gravierende Qualitätsmängel auf: Copy-Paste-Fehler, Textdopplungen und über 20 gravierende Rechtschreib- und Grammatikfehler. Zudem widerspricht die stark wertende, populistische Sprache den wissenschaftlichen Standards. Angesichts von etwa 16 Insolvenzverfahren im Verlauf der unternehmerischen Tätigkeit Schmidts erscheint die gesetzlich geforderte „außergewöhnliche, hervorragende Leistung“ für die Republik Österreich kaum nachvollziehbar.

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Lic. phil. Ana Maria Ivan
Telefon: 0681 81386202
E-Mail: [email protected]
Website: https://ami25.at/die-gluecksritter/gert-schmidt-der-
professortitel/index.php

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