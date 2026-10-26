Innenminister Karner eröffnet neue Polizeiinspektion in der Steiermark

Wien (OTS) -

Am heutigen Nationalfeiertag eröffnete Innenminister Gerhard Karner gemeinsam mit zahlreichen Festgästen die neu gebaute Polizeiinspektion Langenwang (Bezirk Mürzzuschlag). Im Beisein von Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Landtagsabgeorneten Philipp Könighofer, Bezirkshauptfrau Sarah Kastner, Bürgermeister Rudolf Hofbauer und vielen anderen übergab der Ressortchef offiziell die Schlüssel an Inspektionskommandant Ronald Kompöck und seinen acht Polizeibediensteten, die die neuen Räumlichkeiten bereits operativ nutzen.

„Professionelle Polizeiarbeit braucht moderne Rahmenbedingungen. Deshalb investieren wir ganz gezielt in neue Dienststellen, Streifenfahrzeuge und Schutzausrüstung. Aber auch in bestens geschultes Personal und eine moderne Organisationsstruktur. Damit unsere Polizei auch in Zukunft gute Arbeitsbedingungen vorfindet und für die Sicherheit der Menschen sorgen kann“, so Innenminister Gerhard Karner im Zuge der feierlichen Eröffnung der neuen Polizeiinspektion in Langenwang.

Landespolizeidirektor Gerald Ortner betonte: „Eine gute Polizeiinspektion besteht nicht nur aus modernen Mauern und zeitgemäßer Technik. Es sind vor allem die Menschen, die sie mit Leben erfüllen. Deshalb müssen wir sowohl in unsere Infrastruktur als auch in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren. Denn gute Arbeitsbedingungen sind eine wichtige Voraussetzung für gute Polizeiarbeit.“

Moderne Arbeitsbedingungen für komplexe Aufgaben

Die neue Polizeiinspektion bietet mit ca. 200 Quadratmetern Nutzfläche den Bediensteten zeitgemäße räumliche und technische Rahmenbedingungen und unterstützt damit die professionelle Erfüllung der vielfältigen Aufgaben der Polizei. Gleichzeitig steht die Dienststelle der Bevölkerung als sichtbare und verlässliche Anlaufstelle für sicherheitsrelevante Anliegen zur Verfügung.

Das bisherige Gebäude stammte aus der Zeit um 1930 und beherbergte seit 1986 auch die Polizei. Da die Räumlichkeiten nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprachen, wurde der Altbestand durch einen modernen Neubau ersetzt. Geblieben ist die jahrzehntelange Nachbarschaft von Polizei, Sparkasse und Bäckerei. Damit bleibt ein wichtiger Standort für Sicherheit und Nahversorgung im Ortszentrum von Langenwang erhalten.

Fotos zur Eröffnung sind hier honorarfrei verfügbar:

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