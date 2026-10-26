Bundesheer: Das war der Nationalfeiertag 2026

Wien (OTS) -

Am 26. Oktober präsentierte das Bundesheer anlässlich des Nationalfeiertags zum 31. Mal eine Informations- und Leistungsschau in der Wiener Innenstadt. Dabei erhielten hunderttausende Besucher Einblick in über zehn verschiedene Themenbereiche, die die Aufgaben und Einsatzbereitschaft des Bundesheeres veranschaulichten. Neben beeindruckenden Vorführungen und der Angelobung von mehr als 1.000 Soldaten bot das mehrtägige Programm vom 24. bis 26. Oktober die Gelegenheit, Ausrüstung, Fahrzeuge und Luftfahrzeuge aus nächster Nähe zu erleben und das vielseitige Einsatzspektrum der Land-, Spezial- und Luftstreitkräfte kennenzulernen. Zahlreiche Ehrengäste, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und der Wiener Militärkommandant Brigadier Christian Habersatter, unterstrichen mit ihrer Anwesenheit die Bedeutung dieser Feierlichkeit.

Rund 1.015 Rekruten, darunter 14 Frauen, legten vor zahlreichen Besuchern und Angehörigen am Wiener Heldenplatz ihr Treuegelöbnis auf die Republik Österreich ab. Die Informations- und Leistungsschau bot heuer an zwei Standorten ein vielfältiges Programm: Am Heldenplatz standen unter anderem die militärische Landesverteidigung, die Luftstreitkräfte, Cyber und Technik, die Sanitätsversorgung sowie die Karriere beim Heer und der Wehrdienst im Mittelpunkt. Beim Burgtheater präsentierte sich der Heeressport mit einem „Action und Activity“ Bereich. Ebenso wurde die ORF Initiative „Wir bewegen Österreich“ unterstützt. Mitmachstationen wie ein Drohnen-Parcours, eine virtuelle Erlebniswelt, ein Kletterturm mit Seilrutsche und ein Cyber Escape Room luden die Besucher ein, das Bundesheer aktiv kennenzulernen. Darüber hinaus boten der Military-Fitness-Parcours und der Bag Jump den Interessierten Gelegenheit zur sportlichen Betätigung.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Der Nationalfeiertag erinnert uns daran, dass die Sicherheit und Unabhängigkeit Österreichs keine Selbstverständlichkeit sind. Bei der Informations- und Leistungsschau erlebten die Besucherinnen und Besucher die Vielfalt des Bundesheeres: von der militärischen Landesverteidigung über die Luftstreitkräfte bis hin zu Cyber und Technik. Sie können unsere Fahrzeuge und Ausrüstung aus nächster Nähe kennenlernen, bei Mitmachstationen selbst aktiv werden und direkt mit unseren Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch kommen.“

Zivile Kooperationspartner ergänzten auch heuer das Programm zum Nationalfeiertag, darunter die österreichische Footballmannschaft und die diesjährigen Meister der American Football League, die Vienna Vikings. Der ORF übertrug die Feierlichkeiten live und ermöglichte damit auch jenen einen Einblick, die nicht vor Ort dabei sein konnten. Darüber hinaus produzierte das Bundesheer heuer erstmals ein eigenes TV-Signal zum Nationalfeiertag, das Medienpartner frei nutzen konnten. Das achtstündige Live-Programm wurde unter anderem von Joyn, ProSieben und PULS 4 übernommen. Über 900 Personen, darunter Berufs- und Milizsoldaten, Grundwehrdiener sowie Zivilbedienstete, sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.