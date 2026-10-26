Tagesbefehl des Herrn Bundespräsidenten anlässlich des Nationalfeiertages am 26. Oktober 2026

Wien (OTS) -

Neben den angelaufenen Beschaffungen haben Qualität und Quantität des Personals bei der Wiederherstellung der vollen Einsatzbereitschaft des Bundesheeres höchste Priorität. Aus diesem Grund habe ich bei meinen Kontakten mit dem Bundesheer in der zweiten Jahreshälfte ganz besonderes Augenmerk auf die Ausbildung in den unterschiedlichsten Bereichen gelegt. Die Absolventen des 24. Generalstabslehrganges waren zur Vorstellung in der Hofburg, beim traditionellen Tag der Leutnante in Wr. Neustadt habe ich 132 Offizierinnen und Offizieren zum Abschluss der Offiziersausbildung gratuliert und am Nationalfeiertag werden - ebenfalls traditionell - etwa 1000 Grundwehrdiener und Grundwehrdienerinnen am Heldenplatz angelobt.

Bei einem Truppenbesuch an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns habe ich mich umfangreich über die Ausbildung der Unteroffiziere und Unteroffizierinnen informiert. Es ist gerade dieser Personenkreis, der zumeist in unmittelbarem Kontakt mit den Grundwehrdienern steht und somit einen wesentlichen Beitrag zu dem Bild leistet, das diese vom Bundesheer mitnehmen. Die vielseitige Ausbildung, auch über die klassischen militärischen Fächer hinaus, Z.B. in Pädagogik oder Sicherheitspolitik, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und hat mich sehr beeindruckt.

In Summe habe ich bei all diesen Kontakten professionell ausgebildete und motivierte Soldatinnen und Soldaten kennengelernt. Das stimmt mich zuversichtlich für die Weiterführung des Aufbauplans, die Verlängerung des Grundwehrdienstes und die Wiedereinführung der Milizübungen.

Es ist mir allerdings auch bewusst, dass in der Einsatzorganisation eine beunruhigende Anzahl an Offiziers- und ganz besonders Unteroffiziersfunktionen unbesetzt ist. Die Lösung dieser Problematik muss höchste Priorität in der Umsetzung der Wehrdienstreform haben.

Alle Kommandanten und Kommandantinnen haben in ihrer jeweiligen Funktion Verantwortung und Handlungsfreiheit. Nutzen Sie all Ihre Kreativität und Kraft und diese Handlungsfreiheit bestmöglich, um erforderliches Personal zu gewinnen, die Ausbildung der Grundwehrdiener und Milizsoldaten professionell und erlebnisreich zu gestalten und die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres in allen Anlassfällen der militärischen Landesverteidigung schnellstmöglich wieder herzustellen.

Sehr geehrte Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ihnen gilt mein Dank, meine Anerkennung und meine Wertschätzung für Ihre Tätigkeit im Rahmen der Einsatzvorbereitung sowie in Einsätzen im In- und Ausland.

Es lebe das Österreichische Bundesheer!

Es lebe unsere Heimat, die Republik Österreich!

Es lebe unser gemeinsames, friedvolles Europa!